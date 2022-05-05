Австрия отказалась соглашаться на ультиматум Путина 06 мая 2022 в 03:44 Размер текста - 17 + Австрия намерена продолжить платить России за газ валютой, заявил Александер Шалленберг Фото: media.gazprom-neft.ru. новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Австрия не планирует оплачивать российский газ рублями. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг. «Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с Россией] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал Александер Шалленберг телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС. По его мнению, ультиматум президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа рублями «сплотил» НАТО. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля. Сегодня «Газпром» объявил, что полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за отказа этих стран платить в национальной валюте РФ. В Германии не исключают, что будут покупать газ за рубли. Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA собирается открыть рублевые счета в «Газпромбанке». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . Австрия не планирует оплачивать российский газ рублями. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг. «Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с Россией] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал Александер Шалленберг телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС. По его мнению, ультиматум президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа рублями «сплотил» НАТО. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля. Сегодня «Газпром» объявил, что полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за отказа этих стран платить в национальной валюте РФ. В Германии не исключают, что будут покупать газ за рубли. Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA собирается открыть рублевые счета в «Газпромбанке». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям