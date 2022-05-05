Австрия отказалась соглашаться на ультиматум Путина

Австрия не планирует оплачивать российский газ рублями. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.
«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с Россией] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал Александер Шалленберг телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС. По его мнению, ультиматум президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа рублями «сплотил» НАТО.
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Австрия не планирует оплачивать российский газ рублями. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг. «Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с Россией] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал Александер Шалленберг телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС. По его мнению, ультиматум президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа рублями «сплотил» НАТО. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля. Сегодня «Газпром» объявил, что полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за отказа этих стран платить в национальной валюте РФ. В Германии не исключают, что будут покупать газ за рубли. Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA собирается открыть рублевые счета в «Газпромбанке».