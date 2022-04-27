27 апреля 2022

Bloomberg: Италия хочет открыть рублевые счета для оплаты газа

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Италия обсуждает переход на рублевые счета Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA собирается открыть рублевые счета в АО «Газпромбанк». Об этом пишет Bloomberg, уточнив, что такой шаг позволит выполнять требования России об оплате газа рублями.

«Итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в АО „Газпромбанк“, что потенциально позволит ему выполнить требования России об оплате газа в местной валюте», — сообщают Bloomberg источники, знакомые с этим вопросом.

Издание уточняет, что сейчас Eni прорабатывает вопрос с открытием рублевых счетов с итальянским правительством и европейскими властями. Официальных комментариев компания не дала.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России. Десять европейских стран пошли на требование Путина, но есть и те, кто отказался платить за российских газ рублями. В эти страны РФ прекратила поставки энергоресурса.

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Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA собирается открыть рублевые счета в АО «Газпромбанк». Об этом пишет Bloomberg, уточнив, что такой шаг позволит выполнять требования России об оплате газа рублями. «Итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в АО „Газпромбанк“, что потенциально позволит ему выполнить требования России об оплате газа в местной валюте», — сообщают Bloomberg источники, знакомые с этим вопросом. Издание уточняет, что сейчас Eni прорабатывает вопрос с открытием рублевых счетов с итальянским правительством и европейскими властями. Официальных комментариев компания не дала. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России. Десять европейских стран пошли на требование Путина, но есть и те, кто отказался платить за российских газ рублями. В эти страны РФ прекратила поставки энергоресурса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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