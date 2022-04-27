Bloomberg: Италия хочет открыть рублевые счета для оплаты газа

27 апреля 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Италия обсуждает переход на рублевые счета Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA собирается открыть рублевые счета в АО «Газпромбанк». Об этом пишет Bloomberg, уточнив, что такой шаг позволит выполнять требования России об оплате газа рублями. «Итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в АО „Газпромбанк“, что потенциально позволит ему выполнить требования России об оплате газа в местной валюте», — сообщают Bloomberg источники, знакомые с этим вопросом. Издание уточняет, что сейчас Eni прорабатывает вопрос с открытием рублевых счетов с итальянским правительством и европейскими властями. Официальных комментариев компания не дала. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России. Десять европейских стран пошли на требование Путина, но есть и те, кто отказался платить за российских газ рублями. В эти страны РФ прекратила поставки энергоресурса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA собирается открыть рублевые счета в АО «Газпромбанк». Об этом пишет Bloomberg, уточнив, что такой шаг позволит выполнять требования России об оплате газа рублями. «Итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в АО „Газпромбанк“, что потенциально позволит ему выполнить требования России об оплате газа в местной валюте», — сообщают Bloomberg источники, знакомые с этим вопросом. Издание уточняет, что сейчас Eni прорабатывает вопрос с открытием рублевых счетов с итальянским правительством и европейскими властями. Официальных комментариев компания не дала. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России. Десять европейских стран пошли на требование Путина, но есть и те, кто отказался платить за российских газ рублями. В эти страны РФ прекратила поставки энергоресурса.