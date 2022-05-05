СК назвал возможную причину пожара в поселке, где умерла женщина

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На место пожара приезжали десятки спасателей Фото:

Пожар в СНТ «Уралочка» (Верхняя Пышма, Свердловская область), охвативший десяток домов, в одном из которых заживо сгорела пенсионерка, мог начаться из-за проблем с электроприборами. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.

«Пожар мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации электрооборудования в одном из садовых домов», — сообщил Шульга. Он отметил, что из-за сильного ветра и близкого расположения домов друг к другу огонь распространялся быстро.

Как только следователи выяснят точные причины пожара и смерти местной жительницы, будет принято соответствующее решение. СК проводит судебно-медицинскую экспертизу.

Пожар в СНТ «Уралочка» начался вечером 4 мая и перекинулся на десять жилых домов. Спасатели, приехавшие на тушение, нашли тело пенсионерки. По версии правоохранителей, она сгорела заживо из-за того, что не смогла выбраться из дома.

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Пожар в СНТ «Уралочка» (Верхняя Пышма, Свердловская область), охвативший десяток домов, в одном из которых заживо сгорела пенсионерка, мог начаться из-за проблем с электроприборами. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга. «Пожар мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации электрооборудования в одном из садовых домов», — сообщил Шульга. Он отметил, что из-за сильного ветра и близкого расположения домов друг к другу огонь распространялся быстро. Как только следователи выяснят точные причины пожара и смерти местной жительницы, будет принято соответствующее решение. СК проводит судебно-медицинскую экспертизу. Пожар в СНТ «Уралочка» начался вечером 4 мая и перекинулся на десять жилых домов. Спасатели, приехавшие на тушение, нашли тело пенсионерки. По версии правоохранителей, она сгорела заживо из-за того, что не смогла выбраться из дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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