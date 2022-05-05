05 мая 2022

Генсек ООН призвал вернуть на мировые рынки продукты из России

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, удобрение, селитра аммиачная
Антониу Гутерреш призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки Фото:
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На мировые рынки необходимо вернуть продукты и удобрения из России, Украины и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины. Производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки», — сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В ответ на спецоперацию страны ЕС и США стали вводить санкции против РФ. Однако ограничения сказались и на самих государствах. Например, во Франции с полок магазинов исчезло подсолнечное масло. Такие ограничения в продаже наблюдаются и в Великобритании. На полках появились предупреждения с просьбой не брать больше двух бутылок за раз.

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На мировые рынки необходимо вернуть продукты и удобрения из России, Украины и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины. Производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки», — сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В ответ на спецоперацию страны ЕС и США стали вводить санкции против РФ. Однако ограничения сказались и на самих государствах. Например, во Франции с полок магазинов исчезло подсолнечное масло. Такие ограничения в продаже наблюдаются и в Великобритании. На полках появились предупреждения с просьбой не брать больше двух бутылок за раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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