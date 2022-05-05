Генсек ООН призвал вернуть на мировые рынки продукты из России

06 мая 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерреш призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На мировые рынки необходимо вернуть продукты и удобрения из России, Украины и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины. Производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки», — сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В ответ на спецоперацию страны ЕС и США стали вводить санкции против РФ. Однако ограничения сказались и на самих государствах. Например, во Франции с полок магазинов исчезло подсолнечное масло. Такие ограничения в продаже наблюдаются и в Великобритании. На полках появились предупреждения с просьбой не брать больше двух бутылок за раз. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

На мировые рынки необходимо вернуть продукты и удобрения из России, Украины и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины. Производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки», — сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В ответ на спецоперацию страны ЕС и США стали вводить санкции против РФ. Однако ограничения сказались и на самих государствах. Например, во Франции с полок магазинов исчезло подсолнечное масло. Такие ограничения в продаже наблюдаются и в Великобритании. На полках появились предупреждения с просьбой не брать больше двух бутылок за раз.