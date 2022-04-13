Во Франции с полок магазинов исчезло подсолнечное масло. Связано это с ситуацией на Украине. Супермаркеты начали ограничивают продажу масла, указывается, что нельзя брать более шести бутылок на одну семью. Об этом URA.RU сообщил местный житель Лоик Х.
«Некоторых позиций масел в настоящее время нет в наличии. Чтобы все наши клиенты могли ими воспользоваться, мы ограничиваем количество до шести бутылок на одну семью. Благодарим за понимание», — сообщается на объявлениях в магазинах.
В беседе с URA.RU местный житель Лоик Х. объяснил причину возникновения этой проблемы. «Во Франции единственное изменение, которое я вижу — это повышение цен на топливо для автомобиля. И есть дефицит с подсолнечным маслом и мукой, потому что Россия и Украина — страны, откуда мы экспортируем эти продукты», — объяснил собеседник агентства.
По его словам, цены на топливо немного снизились, но все еще остаются высокими. «Люди переживают, но больше их внимание приковано к выборам президента, которые сейчас проходят», — отметил Лоик.
Подобная ситуация возникла в Великобритании. Там начали ограничивать продажу масла, за раз нельзя купить более двух бутылок. Причиной дефицита стала ситуация на Украине, которая наносит удар по производству подсолнечного масла. РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. В ответ страны Запада ввели санкции в отношении РФ. Россия уже подвергалась ограничениям со стороны ЕС, США, Канады, Японии и других, но всегда они приносили негативный эффект не только РФ, но и странам Запада.
Жителеям Франции не продают более шести бутылок масла за раз
Фото: Loic H
На полках осталось только несколько видов оливкового масла
Во Франции с полок магазинов исчезло подсолнечное масло. Связано это с ситуацией на Украине. Супермаркеты начали ограничивают продажу масла, указывается, что нельзя брать более шести бутылок на одну семью. Об этом URA.RU сообщил местный житель Лоик Х. «Некоторых позиций масел в настоящее время нет в наличии. Чтобы все наши клиенты могли ими воспользоваться, мы ограничиваем количество до шести бутылок на одну семью. Благодарим за понимание», — сообщается на объявлениях в магазинах. В беседе с URA.RU местный житель Лоик Х. объяснил причину возникновения этой проблемы. «Во Франции единственное изменение, которое я вижу — это повышение цен на топливо для автомобиля. И есть дефицит с подсолнечным маслом и мукой, потому что Россия и Украина — страны, откуда мы экспортируем эти продукты», — объяснил собеседник агентства. По его словам, цены на топливо немного снизились, но все еще остаются высокими. «Люди переживают, но больше их внимание приковано к выборам президента, которые сейчас проходят», — отметил Лоик. Подобная ситуация возникла в Великобритании. Там начали ограничивать продажу масла, за раз нельзя купить более двух бутылок. Причиной дефицита стала ситуация на Украине, которая наносит удар по производству подсолнечного масла. РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. В ответ страны Запада ввели санкции в отношении РФ. Россия уже подвергалась ограничениям со стороны ЕС, США, Канады, Японии и других, но всегда они приносили негативный эффект не только РФ, но и странам Запада.