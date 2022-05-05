Россия представит в СБ ООН доказательства преступлений ВСУ

06 мая 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Россия представит в ООН свидетельства преступлений ВСУ против мирных жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия представит в ООН доказательства преступлений украинских военнослужащих в отношении мирных жителей, которые были совершены в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «6 мая мы проводим очередное неформальное заседание Совбеза ООН (по т. н. „Формуле Арриа“), посвященное преступлениям украинских военных и военизированных формирований против мирного населения. С которыми мы столкнулись в ходе Специальной военной операции на Украине», — написал Полянский в своем telegram-канале. Полянский добавил, что после представления таких сведений, российская сторона предоставит слово западным СМИ. Он считает, что именно в этой части мероприятие будет отличиться от пропагандистских сходок по Украине, которые периодически организовывает Киев и ее западные «сюзерены». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными средствами поражения, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Правоохранительные органы РФ расследуют несколько уголовных дел, возбужденных по факту преступлений, совершенных военнослужащими ВСУ в отношении взятых в плен российских солдат и офицеров. В ходе расследования выяснились случаи пыток и других примеры жестокого обращения, что подпадает по несколько статей УК РФ.

Россия представит в ООН доказательства преступлений украинских военнослужащих в отношении мирных жителей, которые были совершены в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «6 мая мы проводим очередное неформальное заседание Совбеза ООН (по т. н. „Формуле Арриа“), посвященное преступлениям украинских военных и военизированных формирований против мирного населения. С которыми мы столкнулись в ходе Специальной военной операции на Украине», — написал Полянский в своем telegram-канале. Полянский добавил, что после представления таких сведений, российская сторона предоставит слово западным СМИ. Он считает, что именно в этой части мероприятие будет отличиться от пропагандистских сходок по Украине, которые периодически организовывает Киев и ее западные «сюзерены». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными средствами поражения, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Правоохранительные органы РФ расследуют несколько уголовных дел, возбужденных по факту преступлений, совершенных военнослужащими ВСУ в отношении взятых в плен российских солдат и офицеров. В ходе расследования выяснились случаи пыток и других примеры жестокого обращения, что подпадает по несколько статей УК РФ.