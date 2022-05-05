Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков рассказал, почему не будет записывать видео, на котором вызывает дождь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Александр Ильтяков не будет записывать новое видео, на котором вызывает дождь. Почему — он объяснил корреспонденту URA.RU. Из-за массовых пожаров курганцы в соцсетях вспомнили прошлогоднее видео Ильтякова, после которого в регионе пошли дожди.

«На публику никогда не играл. Не собираюсь этого делать и впредь. Я не являюсь клоуном. За клоунами, пожалуйста, в цирк», — ответил Ильтяков.

Он добавил, видео в прошлом году сняли во время полета на самолете. «Наблюдая, что происходит на земле, сказал искренне: „Господи, помоги. Дождя нам надо“ и перекрестился. А потом, на самом деле дождь пошел», — вспомнил депутат.

Летом прошлого года, когда в регионе стояла аномальная жара, Ильтяков заявил, что сельским территориям региона срочно нужен дождь. Видео с обращением было опубликовано в его telegram-канале. На следующий день после этого в регионе пошли дожди.

Ранее URA.RU писало, из-за сложной ситуации с лесными пожарами с конца апреля в нескольких муниципалитетах Курганской области действует режим ЧС. Тушить пожары помогают авиация, парашютисты-десантники Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области.