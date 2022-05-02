Третья жертва пожара на пермском заводе скончалась в больнице

Пожар произошел на пермском пороховом заводе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Третий сотрудник, получивший ожоги в результате пожара на пороховом заводе в Перми, скончалась в больнице. Сообщается на сайте «АиФ Прикамье».

«Сотрудница Пермского порохового завода, пострадавшая во время пожара на предприятии, скончалась», — написано в информации, со ссылкой на сообщение Минздрава Пермского края.

Женщину доставили в больницу первого мая, сразу после происшествия на заводе. У нее обгорело почти 100% площади тела, врачи продолжали бороться за ее жизнь. Ее состояние оценивали как крайне тяжелое. Общее число жертв после происшествия на заводе, на данный момент насчитывает три человека. Все пострадавшие сотрудники — женщины.

Ранее URA.RU писало, что на Пермском пороховом заводе (ППЗ) произошло возгорание. В результате происшествия один человек погиб на месте. Двое были доставлены в больницу, позднее один из них скончался.