02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Третья жертва пожара на пермском заводе скончалась в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
Пожар произошел на пермском пороховом заводе Фото:

Третий сотрудник, получивший ожоги в результате пожара на пороховом заводе в Перми, скончалась в больнице. Сообщается на сайте «АиФ Прикамье».

«Сотрудница Пермского порохового завода, пострадавшая во время пожара на предприятии, скончалась», — написано в информации, со ссылкой на сообщение Минздрава Пермского края.

Женщину доставили в больницу первого мая, сразу после происшествия на заводе. У нее обгорело почти 100% площади тела, врачи продолжали бороться за ее жизнь. Ее состояние оценивали как крайне тяжелое. Общее число жертв после происшествия на заводе, на данный момент насчитывает три человека. Все пострадавшие сотрудники — женщины.

Ранее URA.RU писало, что на Пермском пороховом заводе (ППЗ) произошло возгорание. В результате происшествия один человек погиб на месте. Двое были доставлены в больницу, позднее один из них скончался.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П».

Третий сотрудник, получивший ожоги в результате пожара на пороховом заводе в Перми, скончалась в больнице. Сообщается на сайте «АиФ Прикамье». «Сотрудница Пермского порохового завода, пострадавшая во время пожара на предприятии, скончалась», — написано в информации, со ссылкой на сообщение Минздрава Пермского края. Женщину доставили в больницу первого мая, сразу после происшествия на заводе. У нее обгорело почти 100% площади тела, врачи продолжали бороться за ее жизнь. Ее состояние оценивали как крайне тяжелое. Общее число жертв после происшествия на заводе, на данный момент насчитывает три человека. Все пострадавшие сотрудники — женщины. Ранее URA.RU писало, что на Пермском пороховом заводе (ППЗ) произошло возгорание. В результате происшествия один человек погиб на месте. Двое были доставлены в больницу, позднее один из них скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...