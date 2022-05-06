Пентагон опроверг передачу данных о крейсере «Москва» Украине

Телеканал CNN сообщал, что Украина получала от США информацию о российском судне Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пентагоне опровергли информацию о том, что США передавали Украине информацию о местонахождении российского крейсера «Москва». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы не предоставили Украине конкретную информацию о нацеливании «Москвы. […] Мы не участвовали ни в решении украинцев нанести удар по кораблю, ни в проведенной ими операции. Мы не знали заранее о намерениях Украины нанести удар по кораблю», — приводит слова Кирби CNN.

Представитель Пентагона отметил, что украинцы «имеют собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли, как они это сделали в этом случае». Ранее CNN сообщил, что Киев получал из Вашингтона соответствующие данные о крейсере «Москва».

Ракетный крейсер «Москва» был флагманским кораблем российского флота в Черном море. Он затонул 14 апреля. В ходе происшествия погиб один человек, еще 27 военнослужащих пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Власти Украины заявляли, что нанесли по кораблю удары двумя ракетами «Нептун».