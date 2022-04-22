Минобороны озвучило число жертв после крушения крейсера «Москва» 23 апреля 2022 в 00:30 Размер текста - 17 + В результате пожара на крейсере «Москва» погиб 1 человек, 27 пропали без вести Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один военнослужащий ракетного крейсера «Москва» при попытке потушить возгорание погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы. Об этом сообщает Минобороны России. «В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — сообщили в ведомстве. Ранее ведомство заявило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Днем ранее корабль получил повреждения корпуса в ходе пожара от детонации боезапаса. «Москва» — крупнейший со времен Второй мировой войны военный корабль, который затонул. Эвакуированный экипаж «Москвы» прибыл в Севастополь 15 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Один военнослужащий ракетного крейсера «Москва» при попытке потушить возгорание погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы. Об этом сообщает Минобороны России. «В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — сообщили в ведомстве. Ранее ведомство заявило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Днем ранее корабль получил повреждения корпуса в ходе пожара от детонации боезапаса. «Москва» — крупнейший со времен Второй мировой войны военный корабль, который затонул. Эвакуированный экипаж «Москвы» прибыл в Севастополь 15 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям