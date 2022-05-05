В Кургане из-за пожаров продлили запрет

Из-за сложной пожароопасной обстановки запрет продлили до конца мая Фото: Екатерина Сычкова

В Кургане из-за сложной ситуации с пожарами до 26 мая продлили запрет на посещение лесов. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«На территории города Кургана продлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств. Ограничения действуют с 6 по 26 мая 2022 года. Соответствующее постановление подписано главой города Кургана Еленой Ситниковой», — указано в сообщении.

Сотрудники мэрии объяснили, что запрет продлили для того, чтобы снизить риск возникновения пожаров. Представители администрации напомнили, что в Кургане действует особый противопожарный режим, за нарушение требований которого грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее запрет на посещение лесов действовал до 10 мая. Из-за ситуации с лесными пожарами временно закрыли движение автомобилей по трассе Курган-Тюмень. В поселках Белый Яр и деревне Передергина Кетовского района превентивно эвакуировали 500 человек. Огонь находился в нескольких километрах от населенных пунктов.