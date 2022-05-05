Губернатор Шумков: огонь угрожает трем населенным пунктам

В Курганской области огонь угрожает трем населенным пунктам в Кетовском и Белозерском округах Фото: Екатерина Сычкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что огонь угрожает трем населенным пунктам в Кетовском и Белозерском муниципальных округах. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«По данным МЧС, в зоне риска оказались три населенных пункта в Белозерском и Кетовском округах. Из-за шквалистого ветра ситуация может быстро изменяться. Ситуация очень сложная. Дождя нет. Погода сухая. Ветер шквалистый. Он не дает работать авиации, разнося огонь из участков действующих лесных пожаров в труднодоступных местах, в сторону трассы, нескольких населенных пунктов и СНТ. Люди и техника работают на предотвращение угроз», — написал Шумков.

Губернатор еще раз попросил жителей области быть очень внимательными, ничего не разжигать и останавливать тех, кто это пытается делать. «Если огонь угрожает вашему населенному пункту, действуйте в соответствии с указаниями сотрудников органов власти и МЧС в части эвакуации, используя предоставленные ими возможности либо покиньте его самостоятельно», — добавил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров превентивную эвакуацию объявили в поселках Белый Яр и деревне Передергина. Всего планируется эвакуировать около 500 человек. Тушением огня в районе Белого Яра лично руководит начальник ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский. Обстановку осложняет ветер с порывами 20-25 м/с. Из-за ситуации с лесными пожарами временно закрыто движение автомобилей по трассе Курган-Тюмень на границе Кетовского и Белозерского районов Курганской области.

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