Врач объяснила, в каких случаях человек неуязвим к COVID

07 мая 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Спортивные люди менее подвержены заражению COVID-19, считает Наталья Половодова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Человек может быть не подвержен заражению COVID-19 благодаря высокому содержанию в организме миокинов, белков, которые образуются в ответ на мышечное сокращение. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Исследования ученых показали, что спорт снижает вероятность заражения коронавирусом, с которым мы, к сожалению, пока навсегда не расстались. Положительный эффект связан с белками, которые образуются в нашем организме в ответ на сокращение мышц. Они называются миокины. Чем больше человек двигается, тем больше у него вырабатывается этих белков. Миокины снижают количество рецепторов к коронавирусной инфекции в клетках жировой ткани, и вирус лишается „посадочных площадок“, то есть ему не за что зацепиться», — объяснила Наталья Половодова. По словам спикера, люди с ожирением больше подвержены заражению COVID-19 из-за низкого содержания в организме миокинов. «Получается, что люди с избыточной массой тела — более удобная мишень для коронавируса, нежели более стройные. Так как, чем больше в организме человека жировой ткани, тем больше рецепторов к вирусу. А кроме того у людей, страдающих ожирением, мышечные белки вырабатываются не так активно, как у здоровых. Поэтому всех призываю больше двигаться, тогда и начнется усиленная выработка миокинов и жиросжигание», — подчеркнула Половодова. Ранее руководитель научной группы ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что самым заразным вариантом COVID-19 за всю историю пандемии стал «стелс-омикрон». Доля подвида штамма «Омикрон» BA.2 составила более 90% от всех новых случаев заболеваний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Человек может быть не подвержен заражению COVID-19 благодаря высокому содержанию в организме миокинов, белков, которые образуются в ответ на мышечное сокращение. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Исследования ученых показали, что спорт снижает вероятность заражения коронавирусом, с которым мы, к сожалению, пока навсегда не расстались. Положительный эффект связан с белками, которые образуются в нашем организме в ответ на сокращение мышц. Они называются миокины. Чем больше человек двигается, тем больше у него вырабатывается этих белков. Миокины снижают количество рецепторов к коронавирусной инфекции в клетках жировой ткани, и вирус лишается „посадочных площадок“, то есть ему не за что зацепиться», — объяснила Наталья Половодова. По словам спикера, люди с ожирением больше подвержены заражению COVID-19 из-за низкого содержания в организме миокинов. «Получается, что люди с избыточной массой тела — более удобная мишень для коронавируса, нежели более стройные. Так как, чем больше в организме человека жировой ткани, тем больше рецепторов к вирусу. А кроме того у людей, страдающих ожирением, мышечные белки вырабатываются не так активно, как у здоровых. Поэтому всех призываю больше двигаться, тогда и начнется усиленная выработка миокинов и жиросжигание», — подчеркнула Половодова. Ранее руководитель научной группы ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что самым заразным вариантом COVID-19 за всю историю пандемии стал «стелс-омикрон». Доля подвида штамма «Омикрон» BA.2 составила более 90% от всех новых случаев заболеваний.