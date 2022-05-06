МИД РФ: Россия не будет применять ядерное оружие на Украине

06 мая 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Использование ядерного оружия не совпадает с поставленными задачами, отметили в МИД РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не собирается использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев. «Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России ядерного оружия в ходе спецоперации. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе спецоперации на Украине», — сказал Алексей Зайцев во время брифинга, который транслировался на RuTube. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса. Россия не собирается оккупировать Украину, отмечал Путин. Приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры, заявлял президент. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. По его словам, заявление «ядерное пятерки» о недопустимости этого являются принципиальной позицией для РФ. Лавров также заявлял, что РФ не позволит Украине заполучить ядерное оружие, сообщает «Утро.ру». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россия не собирается использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев. «Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России ядерного оружия в ходе спецоперации. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе спецоперации на Украине», — сказал Алексей Зайцев во время брифинга, который транслировался на RuTube. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса. Россия не собирается оккупировать Украину, отмечал Путин. Приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры, заявлял президент. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. По его словам, заявление «ядерное пятерки» о недопустимости этого являются принципиальной позицией для РФ. Лавров также заявлял, что РФ не позволит Украине заполучить ядерное оружие, сообщает «Утро.ру».