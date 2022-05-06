Екатеринбург оставили без Универсиады-2023. Игры примет Китай

06 мая 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Летом 2023 года Универсиада пройдет не в России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Летняя Универсиада-2022, которая должна пройти в китайском Чэнду, перенесена на 2023 год. Такое решение приняло руководство Международной федерации студенческого спорта (FISU), заявили в пресс-службе организации. Изначально в 2023 году игры должен был принять Екатеринбург. «После обширных обсуждений организационным комитетом Чэнду и другими заинтересованными сторонами было принято решение отложить игры до 2023 года», — говорится в заявлении на сайте FISU. Конкретные причины переноса не называются. Представители FISU говорят лишь о «благополучии спортсменов» и «сохраняющейся неопределенности» по условиям проведения игр. Первоначально Универсиада в Чэнду должна была состояться еще летом 2021 года, но ее переносили из-за пандемии коронавируса. Запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге отложена на неопределенный срок. С таким официальным заявлением FISU выступила 29 апреля, спровоцировав путаницу: многие российские СМИ ошибочно сообщили, что игры в России отменены и будут переданы другой стране. Однако глава дирекции Универсиады Александр Чернов уточнял URA.RU, что речи об отмене не идет. Новые сроки будут объявлены по итогам заседания исполкома FISU, которое состоится в ноябре в Брюсселе. Екатеринбург, по словам Чернова, продолжает подготовку к Универсиаде в полном объеме. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Летняя Универсиада-2022, которая должна пройти в китайском Чэнду, перенесена на 2023 год. Такое решение приняло руководство Международной федерации студенческого спорта (FISU), заявили в пресс-службе организации. Изначально в 2023 году игры должен был принять Екатеринбург. «После обширных обсуждений организационным комитетом Чэнду и другими заинтересованными сторонами было принято решение отложить игры до 2023 года», — говорится в заявлении на сайте FISU. Конкретные причины переноса не называются. Представители FISU говорят лишь о «благополучии спортсменов» и «сохраняющейся неопределенности» по условиям проведения игр. Первоначально Универсиада в Чэнду должна была состояться еще летом 2021 года, но ее переносили из-за пандемии коронавируса. Запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге отложена на неопределенный срок. С таким официальным заявлением FISU выступила 29 апреля, спровоцировав путаницу: многие российские СМИ ошибочно сообщили, что игры в России отменены и будут переданы другой стране. Однако глава дирекции Универсиады Александр Чернов уточнял URA.RU, что речи об отмене не идет. Новые сроки будут объявлены по итогам заседания исполкома FISU, которое состоится в ноябре в Брюсселе. Екатеринбург, по словам Чернова, продолжает подготовку к Универсиаде в полном объеме.