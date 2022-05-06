В Кремле не исключили проведение парада Победы в Мариуполе

06 мая 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Парад Победы в Мариуполе — дело времени, считает Песков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мариуполе будет проходить парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в будущем, однако сейчас массовое празднование невозможно. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Там наверняка будут россияне, и немало. О какой-то официальной делегации мне неизвестно. В этом году, конечно, невозможны массовые празднования, но время придет и там будет широкое празднование», — сказал песков, отвечая на вопрос журналистов о направлении российской делегации для проведения парада Победы в Мариуполе. В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявили о полном взятии территории Мариуполя под контроль российской армии. Это произошло в ходе российской специальной операции, проводимой по приказу президента РФ Владимира Путина на территории Украины. В качестве ее основных целей глава государства заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Мариуполе будет проходить парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в будущем, однако сейчас массовое празднование невозможно. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Там наверняка будут россияне, и немало. О какой-то официальной делегации мне неизвестно. В этом году, конечно, невозможны массовые празднования, но время придет и там будет широкое празднование», — сказал песков, отвечая на вопрос журналистов о направлении российской делегации для проведения парада Победы в Мариуполе. В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявили о полном взятии территории Мариуполя под контроль российской армии. Это произошло в ходе российской специальной операции, проводимой по приказу президента РФ Владимира Путина на территории Украины. В качестве ее основных целей глава государства заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.