В Кремле не исключили проведение парада Победы в Мариуполе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада. Курган, площадь ленина, парад, парад победы, 9 мая
Парад Победы в Мариуполе — дело времени, считает Песков Фото:

В Мариуполе будет проходить парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в будущем, однако сейчас массовое празднование невозможно. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Там наверняка будут россияне, и немало. О какой-то официальной делегации мне неизвестно. В этом году, конечно, невозможны массовые празднования, но время придет и там будет широкое празднование», — сказал песков, отвечая на вопрос журналистов о направлении российской делегации для проведения парада Победы в Мариуполе.

В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявили о полном взятии территории Мариуполя под контроль российской армии. Это произошло в ходе российской специальной операции, проводимой по приказу президента РФ Владимира Путина на территории Украины. В качестве ее основных целей глава государства заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

В Мариуполе будет проходить парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в будущем, однако сейчас массовое празднование невозможно. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Там наверняка будут россияне, и немало. О какой-то официальной делегации мне неизвестно. В этом году, конечно, невозможны массовые празднования, но время придет и там будет широкое празднование», — сказал песков, отвечая на вопрос журналистов о направлении российской делегации для проведения парада Победы в Мариуполе. В апреле 2022 года в Минобороны РФ заявили о полном взятии территории Мариуполя под контроль российской армии. Это произошло в ходе российской специальной операции, проводимой по приказу президента РФ Владимира Путина на территории Украины. В качестве ее основных целей глава государства заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...