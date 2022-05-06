Песков обратился к своей новой коллеге из Белого дома Жан-Пьер

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал успеха новому представителю Белого дома Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал успеха своей будущей коллеге, новому представителю Белого дома Карин Жан-Пьер (займет это место 13 мая). При этом, отвечая на вопрос URA.RU, он отметил, что раньше общаться с Жан-Пьер ему не приходилось.

«[Общаться раньше с Жан-Пьер] не приходилось. Мы желаем ей успеха», — сказал Песков.

Он не стал высказывать свое мнение относительно ухода Джен Псаки и произошедшей рокировки. «Это не наше дело. Это внутренняя кухня Белого дома. У нас своя кухня», — заметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о своей отставке. Место официального представителя займет ее заместитель Карин Жан-Пьер.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал успеха своей будущей коллеге, новому представителю Белого дома Карин Жан-Пьер (займет это место 13 мая). При этом, отвечая на вопрос URA.RU, он отметил, что раньше общаться с Жан-Пьер ему не приходилось. «[Общаться раньше с Жан-Пьер] не приходилось. Мы желаем ей успеха», — сказал Песков. Он не стал высказывать свое мнение относительно ухода Джен Псаки и произошедшей рокировки. «Это не наше дело. Это внутренняя кухня Белого дома. У нас своя кухня», — заметил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о своей отставке. Место официального представителя займет ее заместитель Карин Жан-Пьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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