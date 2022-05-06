Следствие требует заочного ареста журналиста Невзорова*

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Иноагента Невзорова могут заочно арестовать в России Фото:

Российские следователи запросили заочный арест объявленного в розыск журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом на территории РФ). Об этом заявили в суде.

«Следствие требует заочного ареста журналиста Невзорова за публикацию дезинформации о ВС РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда. На данный момент журналист находится в розыске.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело против журналиста Александра Невзорова в конце марта 2022 года. Позже он был объявлен в розыск МВД РФ. По мнению ведомства, журналист распространял ложную информацию о действиях Вооруженных сил России на Украине. В частности, Невзоров опубликовал заметку о якобы умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе в ходе спецоперации РФ.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента страны Владимира Путина, ее основной целью является демилитаризация Украины. Безусловным приоритетом армии РФ, по словам главы государства, является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

*журналист Невзоров признан СМИ-иноагентом в России

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Российские следователи запросили заочный арест объявленного в розыск журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом на территории РФ). Об этом заявили в суде. «Следствие требует заочного ареста журналиста Невзорова за публикацию дезинформации о ВС РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда. На данный момент журналист находится в розыске. Следственный комитет РФ завел уголовное дело против журналиста Александра Невзорова в конце марта 2022 года. Позже он был объявлен в розыск МВД РФ. По мнению ведомства, журналист распространял ложную информацию о действиях Вооруженных сил России на Украине. В частности, Невзоров опубликовал заметку о якобы умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе в ходе спецоперации РФ. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента страны Владимира Путина, ее основной целью является демилитаризация Украины. Безусловным приоритетом армии РФ, по словам главы государства, является исключение напрасных жертв среди мирного населения. *журналист Невзоров признан СМИ-иноагентом в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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