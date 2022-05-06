Следствие требует заочного ареста журналиста Невзорова*

06 мая 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Иноагента Невзорова могут заочно арестовать в России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российские следователи запросили заочный арест объявленного в розыск журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом на территории РФ). Об этом заявили в суде. «Следствие требует заочного ареста журналиста Невзорова за публикацию дезинформации о ВС РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда. На данный момент журналист находится в розыске. Следственный комитет РФ завел уголовное дело против журналиста Александра Невзорова в конце марта 2022 года. Позже он был объявлен в розыск МВД РФ. По мнению ведомства, журналист распространял ложную информацию о действиях Вооруженных сил России на Украине. В частности, Невзоров опубликовал заметку о якобы умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе в ходе спецоперации РФ. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента страны Владимира Путина, ее основной целью является демилитаризация Украины. Безусловным приоритетом армии РФ, по словам главы государства, является исключение напрасных жертв среди мирного населения. *журналист Невзоров признан СМИ-иноагентом в России Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российские следователи запросили заочный арест объявленного в розыск журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом на территории РФ). Об этом заявили в суде. «Следствие требует заочного ареста журналиста Невзорова за публикацию дезинформации о ВС РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда. На данный момент журналист находится в розыске. Следственный комитет РФ завел уголовное дело против журналиста Александра Невзорова в конце марта 2022 года. Позже он был объявлен в розыск МВД РФ. По мнению ведомства, журналист распространял ложную информацию о действиях Вооруженных сил России на Украине. В частности, Невзоров опубликовал заметку о якобы умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе в ходе спецоперации РФ. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента страны Владимира Путина, ее основной целью является демилитаризация Украины. Безусловным приоритетом армии РФ, по словам главы государства, является исключение напрасных жертв среди мирного населения. *журналист Невзоров признан СМИ-иноагентом в России