Невзоров* объявлен в розыск. Скрин

04 мая 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Признанный СМИ-иноагентом в России журналист Александр Невзоров объявлен в розыск. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ. Карточка Невзорова с его фотографией содержится в базе разыскиваемых лиц ведомства, пишет «Национальная служба новостей». Причина такого решения — возбужденное против журналиста уголовное дело. Следственный комитет РФ завел уголовное дело против Невзорова в конце марта этого года, дополняет «Федеральное агентство новостей». По мнению ведомства, мужчина распространял ложную информацию о действиях Вооруженных сил России на Украине. В частности, журналист опубликовал заметку о якобы умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе. Невзоров также был признан иноагентом. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. Еще одна первостепенная задача — помощь жителям ДНР и ЛНР, в течение восьми лет страдающим от обстрелов националистов и ВСУ. Спецоперация будет закончена после выполнения всех поставленных задач. После начала спецоперации стало известно и о случаях обстрела мирных граждан ракетами и артиллерией. Сообщалось также и об обстрелах ВСУ граждан, стоящих за гуманитарной помощью. В свою очередь, российские военные бережно относятся к мирным украинцам, раздают им гуманитарную помощь, а также помогают покинуть мирным жителям опасные районы.