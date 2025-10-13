Зеленский хочет лишить гражданства мэра Одессы из-за якобы связи с РФ

Мэр Одессы Труханов заявил, что рискует лишиться гражданства Украины из-за РФ
На комиссии при президенте Украины рассмотрят вопрос о лишении Труханова украинского гражданства из-за якобы наличия российского
На комиссии при президенте Украины рассмотрят вопрос о лишении Труханова украинского гражданства из-за якобы наличия российского

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что 13 октября комиссия при президенте Украины может рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства. По словам градоначальника, поводом для этого стали подозрения в наличии у него гражданства Российской Федерации.

«С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины», — заявил Геннадий Труханов, передает «Политика Страны» в своем telegram-канале. По его словам, несмотря на все проверки, вопрос о его гражданстве вновь вынесен на рассмотрение.

