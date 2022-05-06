Терапевты рассказали о потере чувствительности к боли после COVID

06 мая 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

После COVID-19 пациенты перестают чувствовать боль Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Переболевшие COVID-19 могут потерять чувствительность к боли. Об этом URA.RU рассказала врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта «Коронавирус Контроль» Светлана Божко и врач-терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. «Нарушения разных видов чувствительности, в том числе болевой, считаются признаком постковидного синдрома. Вирус SARS-CoV-2 поражает глиальные клетки, которые окружают периферические нервные волокна, вследствие чего нарушается передача импульсов к центрам головного и спинного мозга. Чаще всего это вызывает гипералгезию, то есть повышенную чувствительность к боли, но возможно и обратное явление. Еще одной причиной может быть плохое кровообращение и трофика в дистальных отделах конечностей, которое может быть вызвано сгущением крови после перенесенного коронавируса. В таком случае снижение болевой чувствительности происходит в стопах, голенях, кистях рук», — объяснила Светлана Божко. По словам Константина Хоманова, нервные ткани у человека могут поражаться, в частности, из-за системного воспаления, вызванного коронавирусом. «При коронавирусной инфекции нервная ткань поражается из-за системного воспаления, из-за аутоиммунных реакций и непосредственно воздействий вируса. Нередко повреждения происходят из-за длительного периода обездвиживания и вынужденного долгого сдавливания нервов в реанимации. В результате чего возникают множественные неврологические осложнения, снижение памяти, нарушения болевой, температурной чувствительности, а также аутоиммунные поражения нервной ткани. Некоторые из них проходят с течением времени. Но самодиагностика здесь не только бесполезна, но и опасна, — только невролог может сказать о необходимости какого-то специфического лечения», — предупредил он. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, ссылаясь на данные ВОЗ, что за всю историю пандемии COVID-19 количество симптомов при постковиде выросло до 203. Более 60 из них могут сохраняться в течение 6-7 месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Переболевшие COVID-19 могут потерять чувствительность к боли. Об этом URA.RU рассказала врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта «Коронавирус Контроль» Светлана Божко и врач-терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. «Нарушения разных видов чувствительности, в том числе болевой, считаются признаком постковидного синдрома. Вирус SARS-CoV-2 поражает глиальные клетки, которые окружают периферические нервные волокна, вследствие чего нарушается передача импульсов к центрам головного и спинного мозга. Чаще всего это вызывает гипералгезию, то есть повышенную чувствительность к боли, но возможно и обратное явление. Еще одной причиной может быть плохое кровообращение и трофика в дистальных отделах конечностей, которое может быть вызвано сгущением крови после перенесенного коронавируса. В таком случае снижение болевой чувствительности происходит в стопах, голенях, кистях рук», — объяснила Светлана Божко. По словам Константина Хоманова, нервные ткани у человека могут поражаться, в частности, из-за системного воспаления, вызванного коронавирусом. «При коронавирусной инфекции нервная ткань поражается из-за системного воспаления, из-за аутоиммунных реакций и непосредственно воздействий вируса. Нередко повреждения происходят из-за длительного периода обездвиживания и вынужденного долгого сдавливания нервов в реанимации. В результате чего возникают множественные неврологические осложнения, снижение памяти, нарушения болевой, температурной чувствительности, а также аутоиммунные поражения нервной ткани. Некоторые из них проходят с течением времени. Но самодиагностика здесь не только бесполезна, но и опасна, — только невролог может сказать о необходимости какого-то специфического лечения», — предупредил он. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, ссылаясь на данные ВОЗ, что за всю историю пандемии COVID-19 количество симптомов при постковиде выросло до 203. Более 60 из них могут сохраняться в течение 6-7 месяцев.