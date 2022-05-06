Кексин опубликовал фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из-за конфликта с ведущим Владимиром Соловьевым ресторатор Евгений Кексин покинул Екатеринбург. По его словам, он уехал из города на неопределенный срок.

«Допрыгался и дохайповался. Бар „Огонек“ прекратил со мной любое сотрудничество, и я уехал из города на неопределенный срок. Главное, хочу донести до всех, что это была моя личная инициатива. Персонал и руководство „Огонька“ не знали об этом и не поддерживают мои личные высказывания», — написал он в своем telegram-канале.

Бывший владелец «Огонька» извинился за свой пост. «Хочу еще раз извиниться перед всеми за свой пост. Бар „Огонек“ часто поддерживал страну и власть в трудные минуты. Руководство бара каждый год помогает ветеранам ВОВ, помогало врачам красной зоны в пандемию. Одни из первых организовали массовую вакцинацию от COVID-19», — отметил Кексин.

Ранее URA.RU писало, что бывший владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин попал в центр скандала после того, как выложил у себя в соцсетях фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Владимир Соловьев узнал об инциденте и обвинил горожан в непатриотических настроениях. Кексин извинился за свое поведение, однако прощать его проступок не спешат.