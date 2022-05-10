10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

Несмотря на санкции, в Тюмени откроют новый «Макдоналдс». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Макдональдс. Тюмень
Новый McDonald’s откроется на пересечении улиц Республики и Воровского Фото:

Пятую точку сети ресторанов быстрого питания McDonald’s готовят к открытию в Тюмени, на улице Республики. Такие данные приводятся в сервисе 2GIS. Ранее компания заявляла о приостановке своей деятельности в России, однако сеть продолжила работу в Тюмени.

«McDonald’s, быстрое питание. Улица Республики, дом 204, ст. 4. Филиал временно не работает», — такие данные приводятся в сервисе 2GIS.

Ресторан, стройка которого еще не окончена, располагается вблизи жилого квартала «Республика», на пересечении улиц Республики и Воровского. В пресс-службе компании «Региональная сеть предприятий питания» (крупнейший франчайзи McDonald’s в России) не стали комментировать информацию по телефону.

Ранее URA.RU писало, что глава McDonald’s заявил о временной приостановке деятельности компании в России, связанной с проведением спецоперации на Украине и «операционными сложностями». Несмотря на это, в Тюмени рестораны продолжили обслуживать клиентов. В настоящее время в столице области действуют четыре точки международной сети.

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Пятую точку сети ресторанов быстрого питания McDonald’s готовят к открытию в Тюмени, на улице Республики. Такие данные приводятся в сервисе 2GIS. Ранее компания заявляла о приостановке своей деятельности в России, однако сеть продолжила работу в Тюмени. «McDonald’s, быстрое питание. Улица Республики, дом 204, ст. 4. Филиал временно не работает», — такие данные приводятся в сервисе 2GIS. Ресторан, стройка которого еще не окончена, располагается вблизи жилого квартала «Республика», на пересечении улиц Республики и Воровского. В пресс-службе компании «Региональная сеть предприятий питания» (крупнейший франчайзи McDonald’s в России) не стали комментировать информацию по телефону. Ранее URA.RU писало, что глава McDonald’s заявил о временной приостановке деятельности компании в России, связанной с проведением спецоперации на Украине и «операционными сложностями». Несмотря на это, в Тюмени рестораны продолжили обслуживать клиентов. В настоящее время в столице области действуют четыре точки международной сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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