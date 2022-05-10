Новый McDonald’s откроется на пересечении улиц Республики и Воровского Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пятую точку сети ресторанов быстрого питания McDonald’s готовят к открытию в Тюмени, на улице Республики. Такие данные приводятся в сервисе 2GIS. Ранее компания заявляла о приостановке своей деятельности в России, однако сеть продолжила работу в Тюмени.

«McDonald’s, быстрое питание. Улица Республики, дом 204, ст. 4. Филиал временно не работает», — такие данные приводятся в сервисе 2GIS.

Ресторан, стройка которого еще не окончена, располагается вблизи жилого квартала «Республика», на пересечении улиц Республики и Воровского. В пресс-службе компании «Региональная сеть предприятий питания» (крупнейший франчайзи McDonald’s в России) не стали комментировать информацию по телефону.

Ранее URA.RU писало, что глава McDonald’s заявил о временной приостановке деятельности компании в России, связанной с проведением спецоперации на Украине и «операционными сложностями». Несмотря на это, в Тюмени рестораны продолжили обслуживать клиентов. В настоящее время в столице области действуют четыре точки международной сети.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU