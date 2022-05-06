Курганские чиновники будут работать без выходных из-за пожаров

В майские праздники курганские чиновники будут работать без выходных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники правительства Курганской области и органов местного самоуправления региона будут работать в праздники без выходных дней из-за сложной ситуации с пожарами. Об этом на брифинге заявил губернатор Вадим Шумков.

«Мы сегодня приняли решение, что все праздничные дни являются рабочими и для сотрудников правительства Курганской области, и для органов местного самоуправления. Эти люди будут работать в составе комиссии по ЧС, заниматься патрулированием границ муниципальных образований, чтобы мы, не дай бог, не получили сложную ситуацию и в других муниципалитетах», — заявил глава региона.

Он отметил, что ситуация с пожарами остается сложной. По данным Шумкова, крупные лесные пожары сейчас действуют в районе Белого Яра, а также между Старым Просветом и Введенским. «Поступает ряд сигналов, что кто-то не хочет эвакуироваться, когда приходят сотрудники МЧС, полиция, органы местного самоуправления. Это недопустимо. Если вы видите, что огонь подходит к границам поселения, просьба самостоятельно покинуть поселение, вывезти пожилых родственников и детей. Если выезжать некуда, необходимо ехать в пункт временного размещения», — обратился губернатор к курганцам. Адреса всех таких пунктов будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за лесного пожара из трех деревень и двух СНТ эвакуируют более 800 человек. Из-за задымления временно закрыто движение автомобилей по трассе Курган-Тюмень. Для борьбы с огнем в регион прибыли сотни парашютистов-десантников Авиалесоохраны. Также в Курганской области находятся два самолета Бе-200 и вертолет МИ-8, предназначенные для тушения пожаров, но 6 мая из-за штормового ветра использовать их было нельзя.

По данным Авиалесоохраны, на 6 мая в Курганской области идет борьба с семью лесными пожарами на площади, пройденной огнем около 10 тысяч га. На тушении работают 1205 человек, 188 единиц техники.4 и 5 мая в регионе ликвидировано 12 лесных пожаров на площади, пройденной огнем около 17 тысяч га. Но сильный ветер дпривел к новому напряжению обстановки. В ближайшие дни ослабление ветра не ожидается. Кроме того, в регионе отмечается дефицит осадков.

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