Под Курганом эвакуируют третью деревню за день

Жителей трех деревень на границе Кетовского и Белозерского округов эвакуируют из-за лесного пожара в качестве превентивной меры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области из-за ситуации с лесным пожаром объявлена превентивная эвакуация жителей из деревни Редькина Белозерского муниципального округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ранее эвакуация началась в двух деревнях Кетовского округа.

«В качестве превентивных мер объявлена эвакуация деревни Редькина Белозерского муниципального округа. Всего 367 человек, из них 66 детей», — рассказали в ведомстве.

По оперативным данным, эвакуированных жителей разместят в пункте временного размещения, который развернут в школе села Рычково. Огонь удается сдерживать на расстоянии семь километров от населенного пункта.

Ранее URA.RU сообщало о превентивной эвакуации 500 человек из деревень Белый Яр и Передергина, а также расположенных поблизости СНТ «Благодатное» и СНТ «Раздолье». Эти населенные пункты находятся возле границы с Белозерским округом. Тушением пожара лично руководит начальник ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский. Губернатор Вадим Шумков заявил, что огонь угрожает трем населенным пунктам в Кетовском и Белозерском муниципальных округах. Из-за ситуации с лесными пожарами временно закрыто движение автомобилей по трассе Курган-Тюмень.