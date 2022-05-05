В Курган летят парашютисты из Коми и Карелии для тушения пожаров

Авиалесоохрана направила в Курган 100 парашютистов-десантников из Карелии и Коми Фото: Екатерина Сычкова

В Курганскую область из Карелии и Коми прибудут около 100 парашютистов-десантников Авиалесоохраны для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«На месте пожаров работают силы и средства областных ведомств, ГУ МЧС России по Курганской области, а также специалисты и техника из других регионов. Сегодня в регион прибывают еще 100 парашютистов-десантников Авиалесоохраны Республики Коми и Республики Карелия», — говорится в сообщении на сайте правительства области.

Власти отмечают, что губернатор Вадим Шумков находится на постоянной связи со штабами тушения пожаров, на месте работает директор регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков и другие сотрудники ведомства. Тушение огня осложняет сильный ветер, который не дает работать авиации. В связи с этим была объявлена превентивная эвакуация деревень Белый Яр и Передергина, СНТ «Благодатное», СНТ «Раздолье», Кетовского муниципального округа и деревни Редькина Белозерского муниципального округа.

«Уважаемые жители региона, превентивная эвакуация проводится, чтобы защитить вас от возможной опасности. Если вам предлагают покинуть дом, нужно это обязательно сделать», — говорится в обращении правительства области. В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что авиация МЧС России будет задействована в тушении пожаров, как только позволят погодные условия.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за лесного пожара из трех деревень и двух СНТ эвакуируют более 800 человек. Из-за задымления временно закрыто движение автомобилей по трассе Курган-Тюмень. Для борьбы с огнем в Курганской области привлекали более 270 парашютистов-десантников федеральной, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны. Позже в регион прилетели еще 100 авиапожарных архангельской Авиалесоохраны. Также в Курган приезжал заместитель начальника Авиалесоохраны Андрей Ерицов.

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