Трассу Курган-Тюмень частично открыли для движения

На трассе Курган-Тюмень, закрытой с утра 6 мая, организовано реверсивное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На участке федеральной трассы Курган-Тюмень на границе Кетовского и Белозерского округов Курганской области, который был закрыт из-за лесного пожара, возобновилось движение. Но оно будет осуществляться в реверсивном режиме, машины могут ехать только в сопровождении экипажей ДПС, сообщает региональное управление ГИБДД.

«В 17:30 по местному времени движение транспорта на автомобильной дороге федерального значения Р-254 „Иртыш“, подъезд к г. Тюмень возобновлено. Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения организовано реверсивное прохождение задымленных участков трассы. Экипажи ДПС специализированного взвода ГИБДД УМВД России по Курганской области сопровождают колонны транспорта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ГИБДД отмечают, что на трассе сохраняется задымление. В связи с этим сотрудники полиции призывают водителей быть предельно осторожными, снижать скорость до безопасной, выдерживать дистанцию и интервалы до других машин. В условиях задымленности нужно использовать противотуманные фары и аварийную сигнализацию. Кроме того, в ГИБДД призывают граждан по возможности вообще отказаться от поездок, пока ситуация с пожарами не стабилизируется.

Участок трассы Курган-Тюмень был закрыт из-за ситуации с лесными пожарами утром 6 мая, сообщало ранее URA.RU. В этом районе действует крупный лесной пожар, из-за которого пришлось превентивно эвакуировать жителей трех населенных пунктов и двух дачных кооперативов. Губернатор Вадим Шумков заявил, что из-за сложной ситуации с пожарами сотрудники правительства Курганской области и органов местного самоуправления региона в ближайшие праздники будут работать без выходных дней.

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