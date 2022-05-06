Венгрия собирается сорвать принятие запрета на российскую нефть

06 мая 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Венгрия не собирается поддерживать новые антироссийские санкции ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгерское правительство не допустит введения эмбарго на импорт российской нефти ради безопасности энергоснабжения страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя содержание шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза. «Конечно, мы этого не допустим, потому что не можем никому позволить разрушить результаты многолетних усилий венгерского народа», — приводит слова Сийярто венгерское информационное агентство MTI . По мнению дипломата, введение запрета на поставки российской нефти «подорвет безопасность энергоснабжения Венгрии, а через него — всю венгерскую экономику». Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики «красной чертой» для Венгрии. Помимо этого, политик призвал западные страны остановиться на пяти пакетах санкций, так как антироссийские ограничения несут больше проблем для экономики ЕС, чем для РФ. После этого заявления зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил мужество венгерского политика. Ранее Европейский союз анонсировал введение новых ограничений против России 6 мая, передает RT. Санкционное давление на РФ связано с проведением российской спецоперации на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ограничения западных стран направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Венгерское правительство не допустит введения эмбарго на импорт российской нефти ради безопасности энергоснабжения страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя содержание шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза. «Конечно, мы этого не допустим, потому что не можем никому позволить разрушить результаты многолетних усилий венгерского народа», — приводит слова Сийярто венгерское информационное агентство MTI. По мнению дипломата, введение запрета на поставки российской нефти «подорвет безопасность энергоснабжения Венгрии, а через него — всю венгерскую экономику». Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики «красной чертой» для Венгрии. Помимо этого, политик призвал западные страны остановиться на пяти пакетах санкций, так как антироссийские ограничения несут больше проблем для экономики ЕС, чем для РФ. После этого заявления зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил мужество венгерского политика. Ранее Европейский союз анонсировал введение новых ограничений против России 6 мая, передает RT. Санкционное давление на РФ связано с проведением российской спецоперации на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ограничения западных стран направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».