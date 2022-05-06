Медведев оценил мужество Орбана при отказе от нефтяного эмбарго

06 мая 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев высказался о решении Венгрии по санкциям против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер Венгрии Виктор Орбан повел себя мужественно, когда отказался присоединяться к Евросоюзу в вопросе введения эмбарго на нефть из России. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители из России и безумные санкции против религиозных деятелей», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он предположил, что «разумным лидерам» стран Евросоюза надоело следовать за остальными членами ЕС, которые находятся под влиянием США. Страны Евросоюза готовят санкции против РФ, которые предполагают отказ от нефти. Ранее Орбан заявил, что не одобряет эту инициативу, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, энергетическое эмбарго против РФ является «красной чертой» для Венгрии. Он отметил, что санкции несут проблемы скорее для экономики ЕС, чем для РФ. Евросоюз собирается закончить работу над шестым пакетом санкций к 9 мая, передает RT со ссылкой на Bloomberg. Антироссийские ограничения связаны со спецоперацией РФ на Украине. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции отказали негативное влияние на Запад. Санкционное давление продолжается на РФ начала 2000-х годов. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Премьер Венгрии Виктор Орбан повел себя мужественно, когда отказался присоединяться к Евросоюзу в вопросе введения эмбарго на нефть из России. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители из России и безумные санкции против религиозных деятелей», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он предположил, что «разумным лидерам» стран Евросоюза надоело следовать за остальными членами ЕС, которые находятся под влиянием США. Страны Евросоюза готовят санкции против РФ, которые предполагают отказ от нефти. Ранее Орбан заявил, что не одобряет эту инициативу, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, энергетическое эмбарго против РФ является «красной чертой» для Венгрии. Он отметил, что санкции несут проблемы скорее для экономики ЕС, чем для РФ. Евросоюз собирается закончить работу над шестым пакетом санкций к 9 мая, передает RT со ссылкой на Bloomberg. Антироссийские ограничения связаны со спецоперацией РФ на Украине. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции отказали негативное влияние на Запад. Санкционное давление продолжается на РФ начала 2000-х годов.