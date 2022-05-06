Минюст исключил из списка иноагентов четверых человек

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Из списка иноагентов пропали коорединаторы движения «Голос» (признано иноагентом) Фото:

Министерство юстиции России исключило из списка СМИ-иноагентов четырех координаторов так называемого движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен в реестр объединений, выполняющих функции иностранного агента). Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены координаторы движения „Голос“ (признано иностранным агентом) в Тамбовской области Жилкин Владимир, Лютов Александр (координатор движения в Мордовии), Грезев Александр (в Свердловской области) и Пигалкин Илья (в Ивановской области)», — сообщается на сайте Минюста. Данное решение было принято на основании заявлений об их исключении.

Минюст РФ 29 апреля впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек. Из списка, в частности, пропали Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна, также связанные с движением «Голос», передает RT.

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Министерство юстиции России исключило из списка СМИ-иноагентов четырех координаторов так называемого движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен в реестр объединений, выполняющих функции иностранного агента). Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «Из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены координаторы движения „Голос“ (признано иностранным агентом) в Тамбовской области Жилкин Владимир, Лютов Александр (координатор движения в Мордовии), Грезев Александр (в Свердловской области) и Пигалкин Илья (в Ивановской области)», — сообщается на сайте Минюста. Данное решение было принято на основании заявлений об их исключении. Минюст РФ 29 апреля впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек. Из списка, в частности, пропали Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна, также связанные с движением «Голос», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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