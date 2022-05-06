Минюст исключил из списка иноагентов четверых человек

06 мая 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Из списка иноагентов пропали коорединаторы движения «Голос» (признано иноагентом) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство юстиции России исключило из списка СМИ-иноагентов четырех координаторов так называемого движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен в реестр объединений, выполняющих функции иностранного агента). Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «Из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены координаторы движения „Голос“ (признано иностранным агентом) в Тамбовской области Жилкин Владимир, Лютов Александр (координатор движения в Мордовии), Грезев Александр (в Свердловской области) и Пигалкин Илья (в Ивановской области)», — сообщается на сайте Минюста. Данное решение было принято на основании заявлений об их исключении. Минюст РФ 29 апреля впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек. Из списка, в частности, пропали Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна, также связанные с движением «Голос», передает RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Министерство юстиции России исключило из списка СМИ-иноагентов четырех координаторов так называемого движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен в реестр объединений, выполняющих функции иностранного агента). Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «Из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены координаторы движения „Голос“ (признано иностранным агентом) в Тамбовской области Жилкин Владимир, Лютов Александр (координатор движения в Мордовии), Грезев Александр (в Свердловской области) и Пигалкин Илья (в Ивановской области)», — сообщается на сайте Минюста. Данное решение было принято на основании заявлений об их исключении. Минюст РФ 29 апреля впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек. Из списка, в частности, пропали Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна, также связанные с движением «Голос», передает RT.