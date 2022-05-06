В Сургуте из-за шторма с дороги сдуло автобус. Видео

06 мая 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

В Сугуте сильный ветер сдул с дороги автобус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте штормовой ветер сдувает с автомобильной дороги общественный транспорт. Видео, на котором видно, как автобус сносит с главной дороги, было опубликовано в социальных сетях. «Поддувает так сильно, что даже автобус не справляется со стихией. Крутится по дороге, как игрушечный», — сказано в сообщении telegram-канала «Юграч». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Из-за непогоды для жителей Когалыма и Нефтеюганска (ХМАО) ограничили движение всех видов транспорта. Кроме этого в аэропорту Сургута задерживают авиарейсы компании Utair. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте штормовой ветер сдувает с автомобильной дороги общественный транспорт. Видео, на котором видно, как автобус сносит с главной дороги, было опубликовано в социальных сетях. «Поддувает так сильно, что даже автобус не справляется со стихией. Крутится по дороге, как игрушечный», — сказано в сообщении telegram-канала «Юграч». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Из-за непогоды для жителей Когалыма и Нефтеюганска (ХМАО) ограничили движение всех видов транспорта. Кроме этого в аэропорту Сургута задерживают авиарейсы компании Utair.