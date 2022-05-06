В Сургуте из-за шторма с дороги сдуло автобус. Видео

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Виды Екатеринбурга необр, автобус, снег в городе, маршрут54
В Сугуте сильный ветер сдул с дороги автобус Фото:

В Сургуте штормовой ветер сдувает с автомобильной дороги общественный транспорт. Видео, на котором видно, как автобус сносит с главной дороги, было опубликовано в социальных сетях.

«Поддувает так сильно, что даже автобус не справляется со стихией. Крутится по дороге, как игрушечный», — сказано в сообщении telegram-канала «Юграч».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Из-за непогоды для жителей Когалыма и Нефтеюганска (ХМАО) ограничили движение всех видов транспорта. Кроме этого в аэропорту Сургута задерживают авиарейсы компании Utair.

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В Сургуте штормовой ветер сдувает с автомобильной дороги общественный транспорт. Видео, на котором видно, как автобус сносит с главной дороги, было опубликовано в социальных сетях. «Поддувает так сильно, что даже автобус не справляется со стихией. Крутится по дороге, как игрушечный», — сказано в сообщении telegram-канала «Юграч». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Из-за непогоды для жителей Когалыма и Нефтеюганска (ХМАО) ограничили движение всех видов транспорта. Кроме этого в аэропорту Сургута задерживают авиарейсы компании Utair.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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