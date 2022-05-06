Режим ЧС введен во всех районах Курганской области

Во всей Курганской области ввели режим ЧС с 6 мая Фото: Екатерина Сычкова

Режим чрезвычайной ситуации из-за разрастающихся пожаров с 6 мая ввели на всей территории Курганской области. Об этом сообщает telegram-канал областного правительства.

«В связи с установлением сухой и ветреной погоды, способствующей повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров на основании решения комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности с 6 мая режим ЧС введен на всей территории Курганской области», — сообщает пресс-служба правительства. Решение было принято на совещании, которое провел губернатор Вадим Шумков.

Специальными службами предпринимаются все меры, чтобы не позволить огню проникнуть на новые территории. Правительство региона занято превентивной эвакуацией жителей из населенных пунктов, к которым подбирается огонь. По данным курганских властей, пожары в настоящий момент тушат около 1200 человек. Это сотрудники федеральных, региональных служб и муниципалитетов области.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе все сотрудники правительства останутся во время пожаров без выходных. Также сотня десантников Авиалесоохраны прибыла в Курганскую область для помощи в тушении огня. Из-за пожаров в Кургане продлили запрет на посещение лесов.