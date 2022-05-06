Сотрудников тюменского аэропорта переводят на четырехдневку

Сотрудников тюменского аэропорта Рощино попросили написать заявление по семейным обстоятельствам Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудников тюменского аэропорта Рощино переводят на четырехдневную рабочую неделю, их попросили написать заявление на отпуск по собственному желанию. Об этом работники сообщили журналистам.

«Руководство аэропорта сказало всем написать заявления на отпуск по семейным обстоятельствам на один день в неделю за следующие три недели мая. Это 13, 20 и 27 мая — пятницы каждой недели», — рассказали изданию 72.ru.

В пресс-службе аэропорта отметили, что увольнений среди сотрудников не планируется. Кроме того, в мае были снижены пассажиропотоки из-за закрытия пространства на юге России.

Раннее URA.RU сообщало, что Росавиация временно ограничила полеты на юг России до 13 мая. Режим временного ограничения полетов действует в 11 российских аэропортах таких городов как: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Закрыли южное направление для полетов на самолетах после начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России, это была вынужденная мера для защиты жителей ЛНР и ДНР. Военные Украины не раз обстреливали приграничные российские территории. Например, обстрелу подвергся пограничный пункт в Курской области. Помимо этого, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Брянской области.