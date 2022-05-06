В ЯНАО жители села пожаловались на водителей снегоходов

Селяне просят принять меры в отношении гонщиков Фото: Максим Егоров © URA.RU

В селе Сеяха (Ямальский район, ЯНАО) жители пожаловались на водителей снегоходов, гоняющих в нетрезвом состоянии. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Ямал».

«Местное население зачастую ездит на снегоходах в состоянии алкогольного опьянения, на высоких скоростях, при этом у них сани (прицепы) так заносит, что чуть ли не сбивают пешеходов. Сегодня сбили собаку, примите меры, пока не начали сбивать детей и пожилых людей которые не способны быстро двигаться, если на них наедет снегоход», — написал в группе анонимный пользователь.

«Это не только у вас», — ответила в комментариях под постом Виктория Рябикова. «В Мужах тоже ночью пьяные гоняют», — сообщила пользователь Людмила Васильевна.

Автор поста просит принять меры губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В администрацию села Сеяха и пресс-службу УМВД России по ЯНАО отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что житель села Панаевск (Ямальский район, ЯНАО) подговорил своего несовершеннолетнего родственника угнать снегоход у односельчанина. После поездки подозреваемые оставили транспортное средство на берегу реки.