06 мая 2022

Мизулина объяснила, почему Моргенштерна признали иноагентом в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алишер Моргенштерн очернял Великий Праздник для россиян — День Победы, заявила Екатерина Мизулина
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Шоумен Алишер Моргенштерн очернял Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом, а решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом принято накануне Дня Победы. Такое мнение высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Блогер Моргенштерн внесен Министерством юстиции в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента. Велик символизм этого решения. Ведь принято оно накануне Дня Победы в отношении того, кто очернял наш Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

Ранее Мизулина заявила, что российский рэпер Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России. Об этом она сказала в интервью на YouTube на канале «А поговорить?».

06 мая Минюст РФ признал шоумена Алишера Моргенштерна иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Шоумен Алишер Моргенштерн очернял Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом, а решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом принято накануне Дня Победы. Такое мнение высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Блогер Моргенштерн внесен Министерством юстиции в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента. Велик символизм этого решения. Ведь принято оно накануне Дня Победы в отношении того, кто очернял наш Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Ранее Мизулина заявила, что российский рэпер Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России. Об этом она сказала в интервью на YouTube на канале «А поговорить?». 06 мая Минюст РФ признал шоумена Алишера Моргенштерна иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...