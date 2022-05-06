Мизулина объяснила, почему Моргенштерна признали иноагентом в РФ

07 мая 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Алишер Моргенштерн очернял Великий Праздник для россиян — День Победы, заявила Екатерина Мизулина ФОТО: соцсети Моргенштерна новость из сюжета Иноагенты РФ Шоумен Алишер Моргенштерн очернял Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом, а решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом принято накануне Дня Победы. Такое мнение высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Блогер Моргенштерн внесен Министерством юстиции в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента. Велик символизм этого решения. Ведь принято оно накануне Дня Победы в отношении того, кто очернял наш Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Ранее Мизулина заявила, что российский рэпер Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России. Об этом она сказала в интервью на YouTube на канале «А поговорить?». 06 мая Минюст РФ признал шоумена Алишера Моргенштерна иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Шоумен Алишер Моргенштерн очернял Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом, а решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом принято накануне Дня Победы. Такое мнение высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Блогер Моргенштерн внесен Министерством юстиции в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента. Велик символизм этого решения. Ведь принято оно накануне Дня Победы в отношении того, кто очернял наш Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Ранее Мизулина заявила, что российский рэпер Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России. Об этом она сказала в интервью на YouTube на канале «А поговорить?». 06 мая Минюст РФ признал шоумена Алишера Моргенштерна иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.