Трамп упрекнул американские власти за отношение к Украине. «Не знают, что творят»

07 мая 2022 в 06:31 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп считает, что нынешние американские власти не знают, как сотрудничать с Россией Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нынешние американские власти не «ведают, что творят» в ситуации вокруг Украины, они говорят неправильные вещи. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Пенсильвания. «Они не знают, как взаимодействовать с Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», — сказал Трамп на митинге, который транслировал телеканал C-SPAN. Он заверил, что при нем конфликта на Украине не произошло бы. Он назвал этот период «самым опасным временем в истории нашей страны по причине невероятной силы современного вооружения». Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала этих действий Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и некоторых стран Евросоюза. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Нынешние американские власти не «ведают, что творят» в ситуации вокруг Украины, они говорят неправильные вещи. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Пенсильвания. «Они не знают, как взаимодействовать с Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», — сказал Трамп на митинге, который транслировал телеканал C-SPAN. Он заверил, что при нем конфликта на Украине не произошло бы. Он назвал этот период «самым опасным временем в истории нашей страны по причине невероятной силы современного вооружения». Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала этих действий Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и некоторых стран Евросоюза.