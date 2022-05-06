Нынешние американские власти не «ведают, что творят» в ситуации вокруг Украины, они говорят неправильные вещи. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Пенсильвания.
«Они не знают, как взаимодействовать с Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», — сказал Трамп на митинге, который транслировал телеканал C-SPAN.
Он заверил, что при нем конфликта на Украине не произошло бы. Он назвал этот период «самым опасным временем в истории нашей страны по причине невероятной силы современного вооружения».
Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала этих действий Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и некоторых стран Евросоюза.
Нынешние американские власти не «ведают, что творят» в ситуации вокруг Украины, они говорят неправильные вещи. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Пенсильвания. «Они не знают, как взаимодействовать с Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», — сказал Трамп на митинге, который транслировал телеканал C-SPAN. Он заверил, что при нем конфликта на Украине не произошло бы. Он назвал этот период «самым опасным временем в истории нашей страны по причине невероятной силы современного вооружения». Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала этих действий Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и некоторых стран Евросоюза.