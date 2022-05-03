NYT: Байден раздает оружие Украине, несмотря на проблемы в США

04 мая 2022 в 08:39 Размер текста - 17 +

Американские политики критикуют Джо Байдена из-за его решений Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США раздает оружие Украине, чтобы та боролась с Россией, при этом в самих Штатах есть большие проблемы со здравоохранением и бедностью. Об этом заявил президент прогрессивной группы Public Citizen Роберт Вайсман. «Каждый раз, когда руководство любой из сторон изобретает новое обоснование военных расходов, есть основания для беспокойства. Нет политической воли для финансирования улучшения здравоохранения, усовершенствования слуховых аппаратов для пожилых людей или решения проблемы детской бедности», — слова Вайсмана передает издание The New York Times. По этой логике, именно из-за отправки оружия на Украину Байден не смог принять обширный пакет социальной политики, направленный на борьбу с изменением климата, расширением здравоохранения и совершенствованием системы социальной защиты. При этом некоторые американские политики сомневаются, что США смогут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сохраняя при этом запасы оружия для своей страны. «Производители боеприпасов предупреждали, что могут пройти годы, чтобы заместить оружие, которое администрация Байдена направила в Украину. Мы не можем предполагать, что наши противники дадут нам время подготовиться к бою или пополнить запасы во время боя», — считает республиканец Митч МакКоннелл. Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Американцы раскритиковали такое решение, некоторые предложили отправить его в отставку. Американский лидер также назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории, по его мнению, такое происходит не часто — примерно один раз в шесть-восемь поколений, передает «Царьград». В свою очередь, российские военные во время вынужденной спецоперации на Украине, направленной на защиту мирного населения Донбасса, продолжают уничтожать иностранное вооружение. Сама спецоперация началась 24 февраля — после того, как президент России Владимир Путин заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР, пишет сайт MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент США раздает оружие Украине, чтобы та боролась с Россией, при этом в самих Штатах есть большие проблемы со здравоохранением и бедностью. Об этом заявил президент прогрессивной группы Public Citizen Роберт Вайсман. «Каждый раз, когда руководство любой из сторон изобретает новое обоснование военных расходов, есть основания для беспокойства. Нет политической воли для финансирования улучшения здравоохранения, усовершенствования слуховых аппаратов для пожилых людей или решения проблемы детской бедности», — слова Вайсмана передает издание The New York Times. По этой логике, именно из-за отправки оружия на Украину Байден не смог принять обширный пакет социальной политики, направленный на борьбу с изменением климата, расширением здравоохранения и совершенствованием системы социальной защиты. При этом некоторые американские политики сомневаются, что США смогут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сохраняя при этом запасы оружия для своей страны. «Производители боеприпасов предупреждали, что могут пройти годы, чтобы заместить оружие, которое администрация Байдена направила в Украину. Мы не можем предполагать, что наши противники дадут нам время подготовиться к бою или пополнить запасы во время боя», — считает республиканец Митч МакКоннелл. Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Американцы раскритиковали такое решение, некоторые предложили отправить его в отставку. Американский лидер также назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории, по его мнению, такое происходит не часто — примерно один раз в шесть-восемь поколений, передает «Царьград». В свою очередь, российские военные во время вынужденной спецоперации на Украине, направленной на защиту мирного населения Донбасса, продолжают уничтожать иностранное вооружение. Сама спецоперация началась 24 февраля — после того, как президент России Владимир Путин заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР, пишет сайт MK.RU.