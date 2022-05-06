Экономист предрек падение курса доллара до уровня 2018 года

07 мая 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

По мнению Артема Тузова, низкий курс доллара к рублю не выгоден для экономики РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В ближайшую неделю курс доллара к рублю может приблизиться к уровню 2018 года — близко к 60 рублям за доллар. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Вполне вероятно, что на грядущей неделе курс доллара опустится к 60 рублям, заявил Артем Тузов агентству «Прайм». Согласно данным финансового портала Банки.ру, такая стоимость одного доллара США по курсу Центробанка РФ была в первой половине 2018 года. По мнению экономиста, такой курс не выгоден для российской экономики и Министерства финансов РФ, потому что придется заниматься сдерживанием падения стоимости доллара к рублю. «Иначе будут проблемы с наполняемостью бюджета за счет налогов от экспортеров», — резюмировал Тузов. В начале мая доллар и евро начали рекордно обваливаться. Курс доллара рухнул до уровня марта 2020 года. Аналитик Степан Сумин рассказал в беседе с URA.RU, когда доллар будет стоить 30 рублей. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В ближайшую неделю курс доллара к рублю может приблизиться к уровню 2018 года — близко к 60 рублям за доллар. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Вполне вероятно, что на грядущей неделе курс доллара опустится к 60 рублям, заявил Артем Тузов агентству «Прайм». Согласно данным финансового портала Банки.ру, такая стоимость одного доллара США по курсу Центробанка РФ была в первой половине 2018 года. По мнению экономиста, такой курс не выгоден для российской экономики и Министерства финансов РФ, потому что придется заниматься сдерживанием падения стоимости доллара к рублю. «Иначе будут проблемы с наполняемостью бюджета за счет налогов от экспортеров», — резюмировал Тузов. В начале мая доллар и евро начали рекордно обваливаться. Курс доллара рухнул до уровня марта 2020 года. Аналитик Степан Сумин рассказал в беседе с URA.RU, когда доллар будет стоить 30 рублей.