Володин пригрозил проблемами иностранным компаниям, ушедшим из РФ

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин сказал, что РФ не выгоняет иностранные компании Фото:

У иностранных компаний может не получиться вернуться в Россию, потому что их нишу займут другие предприниматели. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, — это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании», — считает Володин, сообщается на сайте Госдумы. По его словам, Россия приветствует инвестиции в свою экономику, открыта и не выгоняет иностранные компании.

Некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Среди россиян 49% заявили, что не заметили изменений в своей жизни после ухода иностранных компаний, согласно опросу ФОМ. В Госдуме собирались обсудить законопроект, который позволит забирать управление ушедшими компаниями, сообщали СМИ со ссылкой на главу профильного комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

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У иностранных компаний может не получиться вернуться в Россию, потому что их нишу займут другие предприниматели. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, — это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании», — считает Володин, сообщается на сайте Госдумы. По его словам, Россия приветствует инвестиции в свою экономику, открыта и не выгоняет иностранные компании. Некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Среди россиян 49% заявили, что не заметили изменений в своей жизни после ухода иностранных компаний, согласно опросу ФОМ. В Госдуме собирались обсудить законопроект, который позволит забирать управление ушедшими компаниями, сообщали СМИ со ссылкой на главу профильного комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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