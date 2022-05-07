Володин пригрозил проблемами иностранным компаниям, ушедшим из РФ

07 мая 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин сказал, что РФ не выгоняет иностранные компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU У иностранных компаний может не получиться вернуться в Россию, потому что их нишу займут другие предприниматели. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, — это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании», — считает Володин, сообщается на сайте Госдумы. По его словам, Россия приветствует инвестиции в свою экономику, открыта и не выгоняет иностранные компании. Некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Среди россиян 49% заявили, что не заметили изменений в своей жизни после ухода иностранных компаний, согласно опросу ФОМ. В Госдуме собирались обсудить законопроект, который позволит забирать управление ушедшими компаниями, сообщали СМИ со ссылкой на главу профильного комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

У иностранных компаний может не получиться вернуться в Россию, потому что их нишу займут другие предприниматели. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, — это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании», — считает Володин, сообщается на сайте Госдумы. По его словам, Россия приветствует инвестиции в свою экономику, открыта и не выгоняет иностранные компании. Некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Среди россиян 49% заявили, что не заметили изменений в своей жизни после ухода иностранных компаний, согласно опросу ФОМ. В Госдуме собирались обсудить законопроект, который позволит забирать управление ушедшими компаниями, сообщали СМИ со ссылкой на главу профильного комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.