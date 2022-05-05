Постпред РФ при ООН Небензя: Запад ведет войну против России. «Только и ждали этого»

06 мая 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Запад начал мировую войну в экономической сфере, считает Василий Небензя Фото: Анна Майорова © URA.RU То, что происходит на Украине — противостояние коллективного Запада против России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации, которое транслировалось на YouTube. «Сегодня — это не война на Украине, как вы говорите, а прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против РФ», — заявил Василий Небензя. По его словам, в настоящее время проходит мировая война, только в экономической области. «У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того», — резюмировал Небензя. Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале «прокси-войны» НАТО и России. Также министр говорил, что у него есть ощущение того, что НАТО ведет войну против РФ. Об этом свидетельствует риторика стран Запада, считает он. Однако постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд опровергла слова Лаврова, передает RT. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Украинская сторона признала, что Киев согласовывает каждый шаг с западными партнерами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

То, что происходит на Украине — противостояние коллективного Запада против России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации, которое транслировалось на YouTube. «Сегодня — это не война на Украине, как вы говорите, а прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против РФ», — заявил Василий Небензя. По его словам, в настоящее время проходит мировая война, только в экономической области. «У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того», — резюмировал Небензя. Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале «прокси-войны» НАТО и России. Также министр говорил, что у него есть ощущение того, что НАТО ведет войну против РФ. Об этом свидетельствует риторика стран Запада, считает он. Однако постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд опровергла слова Лаврова, передает RT. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Украинская сторона признала, что Киев согласовывает каждый шаг с западными партнерами.