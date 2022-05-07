Армия РФ уничтожила скопление военной техники из США и Европы

07 мая 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Ударами российской авиации уничтожены районы сосредоточения украинских сил Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили колонну военной техники, доставленной Украине из США и стран Европы. Об результатах авиаудара в Харьковской области сообщили в Минобороны РФ. «В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники», — сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков во время брифинга. Всего за ночь войска РФ поразили 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, сообщили в Минобороны. Российские ПВО также сбили 13 украинских беспилотников и перехватили три ракеты «Точка-У» и девять снарядов системы «Смерч». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса. По словам Владимира Путина, целями ее является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация страны. При этом страны Запада еще до начала спецоперации начали снабжать Украину вооружением. Глава Минобороны РФ предупреждал, что Москва будет рассматривать любую технику, поставляемую НАТО для нужд Украины, как законные цели для поражения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российские военные уничтожили колонну военной техники, доставленной Украине из США и стран Европы. Об результатах авиаудара в Харьковской области сообщили в Минобороны РФ. «В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники», — сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков во время брифинга. Всего за ночь войска РФ поразили 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, сообщили в Минобороны. Российские ПВО также сбили 13 украинских беспилотников и перехватили три ракеты «Точка-У» и девять снарядов системы «Смерч». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса. По словам Владимира Путина, целями ее является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация страны. При этом страны Запада еще до начала спецоперации начали снабжать Украину вооружением. Глава Минобороны РФ предупреждал, что Москва будет рассматривать любую технику, поставляемую НАТО для нужд Украины, как законные цели для поражения.