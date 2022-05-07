Депутат ГД: скоро может пройти референдум о присоединении Херсона

07 мая 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Референдум может пройти в ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Референдум о присоединении Херсонской области к России может состояться в ближайшее время, считает депутат Госдумы Казбек Тайсаев. Он предположил, что россияне поддержат такой референдум. «Сейчас в Херсонской области ситуация нормализовалась. Идет уже спокойная нормальная жизнь, поскольку это возможно в сегодняшних условиях. Конечно, люди хотели бы достойно, нормально жить на своей родной земле, поэтому им надо определяться», — заявил Тайсаев в беседе с « Газетой.ру ». Он уверен, что референдум о присоединении Херсонской области поддержат порядка 80% россиян. Депутат также отметил, что «определение» местных жителей «предельно понятно», так как «фашизм ничего хорошего жителям Херсонской области не несет». Херсонская область с середины марта находится под контролем ВС РФ, которые проводят на территории Украины спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о намерении субъекта войти в состав России. По его словам, «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», сообщает телеканал 360. Также регион переходит на рубли, пишет портал «Дни.ру». Из Херсона начнут ходить поезда в Крым. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Референдум о присоединении Херсонской области к России может состояться в ближайшее время, считает депутат Госдумы Казбек Тайсаев. Он предположил, что россияне поддержат такой референдум. «Сейчас в Херсонской области ситуация нормализовалась. Идет уже спокойная нормальная жизнь, поскольку это возможно в сегодняшних условиях. Конечно, люди хотели бы достойно, нормально жить на своей родной земле, поэтому им надо определяться», — заявил Тайсаев в беседе с «Газетой.ру». Он уверен, что референдум о присоединении Херсонской области поддержат порядка 80% россиян. Депутат также отметил, что «определение» местных жителей «предельно понятно», так как «фашизм ничего хорошего жителям Херсонской области не несет». Херсонская область с середины марта находится под контролем ВС РФ, которые проводят на территории Украины спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о намерении субъекта войти в состав России. По его словам, «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», сообщает телеканал 360. Также регион переходит на рубли, пишет портал «Дни.ру». Из Херсона начнут ходить поезда в Крым.