На большей части Курганской области снят режим ЧС

Напряженная обстановка сохраняется в Каргапольском, Кетовском и Белозерском округах, в Варгашинском районе и городе Курган Фото: Екатерина Сычкова

Режим чрезвычайной ситуации в Курганской области сняли в большинстве муниципальных образований. Такое решение было принято на заседании КЧС под председательством губернатора, говорится в telegram-канале «Курганская область официально».

«В связи с тем, что благодаря слаженной работе сил и средств угроза населенным пунктам снята, и улучшением пожароопасной обстановки — в большинстве муниципальных образований Курганской области снят режим ЧС», — написано в сообщении.

Особый противопожарный режим не отменен полностью, подчеркивают руководители региона. Он продолжит действовать на территории Каргапольского, Кетовского и Белозерского округов, Варгашинского района и города Курган.

Ранее URA.RU сообщало о том, что движение автотранспорта из Кургана в Тюмень полностью восстановлено. Начальник ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский лично руководил тушением пожара в районе Белого Яра. Режим чрезвычайной ситуации из-за разрастающихся пожаров с 6 мая ввели на всей территории Курганской области.