06 мая 2022

Григорий Лепс навестил солдат в екатеринбургском госпитале. «Самое главное, что вы живы»

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Кубок Гагарина. Арена «Металлург». Магнитогорск, лепс григорий
Артист подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заслуженный артист России Григорий Лепс навестил солдат, получивших ранения во время спецоперации на Украине и проходящих реабилитацию в 345-м военном клиническом госпитале ЦВО. Об этом сообщило Минобороны России в своем telegram-канале.

«Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Желаю здоровья и скорейшего возвращения домой», — приводит слова артиста пресс-служба Минобороны России.

Пациенты ждали музыканта. Лепс приехал и пообщался с каждым. Артист подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы. «Я не мог не приехать», — добавил Лепс. Вместе с Лепсом к пациентам приехала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Ранее URA.RU сообщало, что Григорий Лепс выступил с закрытым концертом в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», посвященным Дню Победы и поддержке армии. На концерте присутствовали свердловские VIP и участники спецоперации.

Видео: Минобороны России

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Заслуженный артист России Григорий Лепс навестил солдат, получивших ранения во время спецоперации на Украине и проходящих реабилитацию в 345-м военном клиническом госпитале ЦВО. Об этом сообщило Минобороны России в своем telegram-канале. «Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Желаю здоровья и скорейшего возвращения домой», — приводит слова артиста пресс-служба Минобороны России. Пациенты ждали музыканта. Лепс приехал и пообщался с каждым. Артист подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы. «Я не мог не приехать», — добавил Лепс. Вместе с Лепсом к пациентам приехала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало, что Григорий Лепс выступил с закрытым концертом в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», посвященным Дню Победы и поддержке армии. На концерте присутствовали свердловские VIP и участники спецоперации. Видео: Минобороны России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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