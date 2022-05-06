Заслуженный артист России Григорий Лепс навестил солдат, получивших ранения во время спецоперации на Украине и проходящих реабилитацию в 345-м военном клиническом госпитале ЦВО. Об этом сообщило Минобороны России в своем telegram-канале.
«Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Желаю здоровья и скорейшего возвращения домой», — приводит слова артиста пресс-служба Минобороны России.
Пациенты ждали музыканта. Лепс приехал и пообщался с каждым. Артист подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы. «Я не мог не приехать», — добавил Лепс. Вместе с Лепсом к пациентам приехала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
Ранее URA.RU сообщало, что Григорий Лепс выступил с закрытым концертом в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», посвященным Дню Победы и поддержке армии. На концерте присутствовали свердловские VIP и участники спецоперации.
Видео: Минобороны России
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Заслуженный артист России Григорий Лепс навестил солдат, получивших ранения во время спецоперации на Украине и проходящих реабилитацию в 345-м военном клиническом госпитале ЦВО. Об этом сообщило Минобороны России в своем telegram-канале. «Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Желаю здоровья и скорейшего возвращения домой», — приводит слова артиста пресс-служба Минобороны России. Пациенты ждали музыканта. Лепс приехал и пообщался с каждым. Артист подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы. «Я не мог не приехать», — добавил Лепс. Вместе с Лепсом к пациентам приехала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало, что Григорий Лепс выступил с закрытым концертом в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», посвященным Дню Победы и поддержке армии. На концерте присутствовали свердловские VIP и участники спецоперации. Видео: Минобороны России