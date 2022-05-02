Генерал-лейтенант РФ раскрыл значение поставок оружия для Украины

03 мая 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Запад поставляет Украине свое вооружение, следуя своим экономическим интересам. Об этом заявил бывший глава группировки российских войск в Чечне, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский. «Поставка оружия на Украину — это уже экономический проект. Бизнес-проект! Во-первых, дать им все старое и ненужное. Во-вторых, запустить военно-промышленный комплекс в своих странах, чтобы они могли выпускать более новое оружие и заменить то, что будет уничтожено старое в странах НАТО», — заявил Константин Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар». По его словам, «ведущие американские бизнесмены» госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин «ведут на убой» Украину и украинцев. «Потому что все, что будет поступать с Запада, будет уничтожаться. Но вместе с ним будут погибать же и люди, украинцы», — объяснил генерал-лейтенант. Ранее URA.RU сообщало, что нижняя палата Конгресса США приняла закон о ленд-лизе Украине. Законопроект существенно упростит поставок оружия и боеприпасов на Украину, передает RT. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лишь игрушка в руках США, а украинцы — расходный материал. Американский глава Джо Байден попросил конгрессменов дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Граждане США раскритиковали его решение и призвали отправить его в отставку. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится вынужденно. Минобороны РФ в подтверждение этому приводили оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.