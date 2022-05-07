В «Газпроме» объяснили, как платить за газ в рублях

07 мая 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

«Газпром» рассказал европейским компаниям, как оплачивать российский газ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейские компании, согласно новому указу президента РФ, смогут оплачивать поставки российского газа в рублях без нарушения санкций. Письмо с «уточнением процедуры» направил «Газпром» своим европейским клиентам. «В письме „Газпрома“ говорится, что приказ обеспечивает прозрачность денежных потоков от иностранных покупателей и исключает возможность привлечения к расчетам какой-либо „третьей стороны“», — сообщило агентство Bloomberg, в распоряжение которого попало сообщение энергетической компании. Как объяснили авторы, в новом приказе говорится, что иностранная валюта, полученная от покупателей, будет обменена на рубли через счета в Национальном клиринговом центре России. Ранее, 4 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, уполномоченный банк перечисляет средства на корреспондентские счета Национального клирингового центра после того, как получает их от иностранного покупателя. Далее деньги перечисляются на счета, обеспечивающие расчеты по сделкам купли-продажи иностранной валюты, говорится в указе. Президент РФ Владимир Путин объявил о решении импортировать газ недружественным странам только за рубли 24 марта. Этот шаг стал ответной мерой на масштабные санкции Запада, введенные после начала специальной российской операции по демилитаризации Украины. Как заявлял глава государства, антироссийское санкционное давление оказывает негативный эффект и на сами западные страны. Это подтверждают нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и разрушение кооперационных связей, объяснил глава. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Европейские компании, согласно новому указу президента РФ, смогут оплачивать поставки российского газа в рублях без нарушения санкций. Письмо с «уточнением процедуры» направил «Газпром» своим европейским клиентам. «В письме „Газпрома“ говорится, что приказ обеспечивает прозрачность денежных потоков от иностранных покупателей и исключает возможность привлечения к расчетам какой-либо „третьей стороны“», — сообщило агентство Bloomberg, в распоряжение которого попало сообщение энергетической компании. Как объяснили авторы, в новом приказе говорится, что иностранная валюта, полученная от покупателей, будет обменена на рубли через счета в Национальном клиринговом центре России. Ранее, 4 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, уполномоченный банк перечисляет средства на корреспондентские счета Национального клирингового центра после того, как получает их от иностранного покупателя. Далее деньги перечисляются на счета, обеспечивающие расчеты по сделкам купли-продажи иностранной валюты, говорится в указе. Президент РФ Владимир Путин объявил о решении импортировать газ недружественным странам только за рубли 24 марта. Этот шаг стал ответной мерой на масштабные санкции Запада, введенные после начала специальной российской операции по демилитаризации Украины. Как заявлял глава государства, антироссийское санкционное давление оказывает негативный эффект и на сами западные страны. Это подтверждают нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и разрушение кооперационных связей, объяснил глава.