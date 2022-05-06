Танец нациста показали на детском фестивале в Екатеринбурге. Видео

07 мая 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Неоднозначный танец показали во время детского фестиваля в ДК ВИЗ (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге на сцене ДК ВИЗ показали танец нациста — коменданта концлагеря Освенцим. Юный танцор выступил с таким номером в рамках международного юношеского фестиваля «Синяя роза». Видео с выступления появилось в telegram-канале «Свет Екатеринбург». «Сегодня на детском конкурсе по танцам в ДК ВИЗ был очень необычный номер. Вас может смутить неоднозначность костюма танцора, но суть танца в том, что комендант Освенцима мучается от внутренних терзаний», — написал автор видео. Танец нациста — это небольшой фрагмент из часового спектакля «С широко закрытыми глазами», рассказывающего о жизни женщины, которую война разлучила с мужем. Этот спектакль в Екатеринбурге показал театр «Integra» из Озерска (Челябинская область). Сценарист-постановщик спектакля Марина Сергеева в разговоре с корреспондентом URA.RU заявила, что момент, попавший на видео и разлетевшийся по соцсетям, на самом деле выдернут из контекста. По ее словам, после начавшегося скандала спектакль проверяла полиция, но никаких нарушений не обнаружила. За комментариями о допустимости подобных постановок корреспондент URA.RU обратился к худруку театра эстрады Александру Новикову, но он отказался разговаривать. Ранее Новиков заступился за губернатора региона Евгения Куйвашева в споре с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Шансонье назвал Соловьева «штрибаном» и посоветовал ему «фильтровать хрюканину». Комментировать танец нациста на детском фестивале не стала и председатель ЗакСО Свердловской области Людмила Бабушкина, она посоветовала обратиться по этому вопросу к городским властям. На звонок корреспондента агентства также не ответили депутат Госдумы Антон Шипулин, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий отказался разговаривать, сославшись на занятость, и попросил перезвонить позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге на сцене ДК ВИЗ показали танец нациста — коменданта концлагеря Освенцим. Юный танцор выступил с таким номером в рамках международного юношеского фестиваля «Синяя роза». Видео с выступления появилось в telegram-канале «Свет Екатеринбург». «Сегодня на детском конкурсе по танцам в ДК ВИЗ был очень необычный номер. Вас может смутить неоднозначность костюма танцора, но суть танца в том, что комендант Освенцима мучается от внутренних терзаний», — написал автор видео. Танец нациста — это небольшой фрагмент из часового спектакля «С широко закрытыми глазами», рассказывающего о жизни женщины, которую война разлучила с мужем. Этот спектакль в Екатеринбурге показал театр «Integra» из Озерска (Челябинская область). Сценарист-постановщик спектакля Марина Сергеева в разговоре с корреспондентом URA.RU заявила, что момент, попавший на видео и разлетевшийся по соцсетям, на самом деле выдернут из контекста. По ее словам, после начавшегося скандала спектакль проверяла полиция, но никаких нарушений не обнаружила. За комментариями о допустимости подобных постановок корреспондент URA.RU обратился к худруку театра эстрады Александру Новикову, но он отказался разговаривать. Ранее Новиков заступился за губернатора региона Евгения Куйвашева в споре с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Шансонье назвал Соловьева «штрибаном» и посоветовал ему «фильтровать хрюканину». Комментировать танец нациста на детском фестивале не стала и председатель ЗакСО Свердловской области Людмила Бабушкина, она посоветовала обратиться по этому вопросу к городским властям. На звонок корреспондента агентства также не ответили депутат Госдумы Антон Шипулин, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий отказался разговаривать, сославшись на занятость, и попросил перезвонить позже.