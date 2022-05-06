Худрук театра оправдалась за танец нациста в Екатеринбурге. «Тысячи людей повелись на этот развод!»

07 мая 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

В спектакле речь идет об эпохе Второй Мировой войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Танец нациста, коменданта концлагеря Освенцим, который показали на сцене ДК ВИЗ в Екатеринбурге во время международного юношеского фестиваля «Синяя роза», на самом деле выдернут из контекста. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявила худрук, сценарист-постановщик театра «Integra» Марина Сергеева. «Какой-то „хороший“ человек снял наш спектакль, вырезал из него 17 секунд и выложил в интернет с припиской, что это отдельный танец о терзаниях нациста. Было бы смешно, если бы не было так страшно. Тысячи людей повелись на этот развод. Терзания в данных движениях действительно показаны. Терзания зверя, который слишком быстро расправился с семьей героини и теперь не знает, какое зверство применить к новой жертве. Хочется и расстрелять и увидеть мучения, и насладиться своей властью. Это реальная история, мы ее вытащили из архивов», — рассказала Сергеева. Спектакль «С широко закрытыми глазами» поставили в театре «Integra» в Озерске (Челябинская область) еще в 2020 году к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Однако показать постановку не могли из-за коронавирусных ограничений, уточнила худрук театра. Спектакль рассказывает о судьбе простой русской женщины, потерявшей в годы войны любимого мужа и единственного ребенка, прошедшей сквозь муки ада фашистских концлагерей, но хранящей верность и любовь. После того, как видео завирусилось в соцсетях, спектакль решила проверить полиция, рассказала худрук театра. Однако силовики не нашли в постановке нарушений закона. «Костюм коменданта сшит с соблюдением всех законов о театральных постановках. Это не выдуманный персонаж. Его имя и фамилия звучит в спектакле, так же, как и все зверства которые он творил», — добавила художественный руководитель театра. За комментариями о допустимости подобных постановок корреспондент URA.RU обратился к худруку театра эстрады Александру Новикову, но он отказался разговаривать. Ранее Новиков заступился за губернатора региона Евгения Куйвашева в споре с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Шансонье назвал Соловьева «штрибаном» и посоветовал ему «фильтровать хрюканину». Первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий отказался разговаривать, сославшись на занятость, и попросил перезвонить позже. Комментировать танец нациста на детском фестивале не стала и председатель ЗакСО Свердловской области Людмила Бабушкина, она посоветовала обратиться по этому вопросу к городским властям. На звонок корреспондента агентства также не ответили замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и депутат Госдумы Антон Шипулин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Танец нациста, коменданта концлагеря Освенцим, который показали на сцене ДК ВИЗ в Екатеринбурге во время международного юношеского фестиваля «Синяя роза», на самом деле выдернут из контекста. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявила худрук, сценарист-постановщик театра «Integra» Марина Сергеева. «Какой-то „хороший“ человек снял наш спектакль, вырезал из него 17 секунд и выложил в интернет с припиской, что это отдельный танец о терзаниях нациста. Было бы смешно, если бы не было так страшно. Тысячи людей повелись на этот развод. Терзания в данных движениях действительно показаны. Терзания зверя, который слишком быстро расправился с семьей героини и теперь не знает, какое зверство применить к новой жертве. Хочется и расстрелять и увидеть мучения, и насладиться своей властью. Это реальная история, мы ее вытащили из архивов», — рассказала Сергеева. Спектакль «С широко закрытыми глазами» поставили в театре «Integra» в Озерске (Челябинская область) еще в 2020 году к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Однако показать постановку не могли из-за коронавирусных ограничений, уточнила худрук театра. Спектакль рассказывает о судьбе простой русской женщины, потерявшей в годы войны любимого мужа и единственного ребенка, прошедшей сквозь муки ада фашистских концлагерей, но хранящей верность и любовь. После того, как видео завирусилось в соцсетях, спектакль решила проверить полиция, рассказала худрук театра. Однако силовики не нашли в постановке нарушений закона. «Костюм коменданта сшит с соблюдением всех законов о театральных постановках. Это не выдуманный персонаж. Его имя и фамилия звучит в спектакле, так же, как и все зверства которые он творил», — добавила художественный руководитель театра. За комментариями о допустимости подобных постановок корреспондент URA.RU обратился к худруку театра эстрады Александру Новикову, но он отказался разговаривать. Ранее Новиков заступился за губернатора региона Евгения Куйвашева в споре с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Шансонье назвал Соловьева «штрибаном» и посоветовал ему «фильтровать хрюканину». Первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий отказался разговаривать, сославшись на занятость, и попросил перезвонить позже. Комментировать танец нациста на детском фестивале не стала и председатель ЗакСО Свердловской области Людмила Бабушкина, она посоветовала обратиться по этому вопросу к городским властям. На звонок корреспондента агентства также не ответили замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и депутат Госдумы Антон Шипулин.