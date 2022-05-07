Российская армия не дала ВСУ захватить важный остров

07 мая 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили три вертолета Ми-8 возле острова Змеиный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата „Байрактар-ТБ2“. Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер „Станислав“», — говорится в сообщении Минобороны. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями наступления являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация страны. По его словам, РФ также помогает жителям Донбасса. Россия предотвратила готовящееся наступление на Донбасс со стороны Украины, сообщали в Минобороны РФ. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата „Байрактар-ТБ2“. Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер „Станислав“», — говорится в сообщении Минобороны. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями наступления являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация страны. По его словам, РФ также помогает жителям Донбасса. Россия предотвратила готовящееся наступление на Донбасс со стороны Украины, сообщали в Минобороны РФ. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.