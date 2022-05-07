Политолог: чем опасно для РФ вступление Швеции и Финляндии в НАТО

07 мая 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО стратегически не выгодно для РФ, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО несет определенные риски для России. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Приближение инфраструктуры НАТО к российским границам всегда несет определенные риски, как минимум, по времени достижения российской территории», — сказал Брутер. Политолог считает опрометчивым недооценивать опасность вступления Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса, основываясь на том, что страны уже сейчас интегрированы в натовские структуры. «Стоит отметить, что Финляндия расположена в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга», — отметил собеседник. Политолог объяснил причину беспокойства из-за расширения НАТО на примере позиции США. «Ведь Соединенные штаты возражают против того, чтобы Россия размещала ударные вооружения на Кубе, в Венесуэле. Так как их расположение рядом с американской границей всегда несет опасность. А вот сами США собираются сделать именно это», — рассказал Брутер. Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. США, в свою очередь, пообещали им решить проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть после подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс. Несмотря на это, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО. Позже американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times заявила, что вступление Финляндии и Швеции в состав военного альянса НАТО приведет к остановке экономического и культурного развития всей Европы в XXI веке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО несет определенные риски для России. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Приближение инфраструктуры НАТО к российским границам всегда несет определенные риски, как минимум, по времени достижения российской территории», — сказал Брутер. Политолог считает опрометчивым недооценивать опасность вступления Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса, основываясь на том, что страны уже сейчас интегрированы в натовские структуры. «Стоит отметить, что Финляндия расположена в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга», — отметил собеседник. Политолог объяснил причину беспокойства из-за расширения НАТО на примере позиции США. «Ведь Соединенные штаты возражают против того, чтобы Россия размещала ударные вооружения на Кубе, в Венесуэле. Так как их расположение рядом с американской границей всегда несет опасность. А вот сами США собираются сделать именно это», — рассказал Брутер. Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. США, в свою очередь, пообещали им решить проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть после подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс. Несмотря на это, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО. Позже американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times заявила, что вступление Финляндии и Швеции в состав военного альянса НАТО приведет к остановке экономического и культурного развития всей Европы в XXI веке.